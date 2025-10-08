Košice vykonali pilotné sčítanie vozidiel na novootvorenom juhovýchodnom obchvate R2

Na novootvorenom juhovýchodnom obchvate R2 vykonalo mesto Košice v pondelok 6. októbra pilotné sčítanie vozidiel. Ako samospráva informovala, výsledky ukazujú, že v úseku pri Valalikoch sa v čase rannej dopravnej špičky medzi 7:00 a 9:00 z intravilánu mesta presunie po novej ceste veľké množstvo vozidiel. Prepočty ukázali, že vďaka obchvatu v tomto čase zmizla z mesta kolóna vozidiel v dĺžke sedem kilometrov.
Merania doplnia aj o dronový záznam
„V rannej špičke bolo v uvedenom úseku počas 90 minút napočítaných 1 100 vozidiel. V smere na Miškovec prešlo úsekom 757 vozidiel, z toho 261 vozidiel nad 3,5 tony. V smere na Prešov to bolo 343 vozidiel, pričom viac ako polovicu tvorili vozidlá nad 3,5 tony,“ priblížilo mesto Košice.
Primátor metropoly východu Jaroslav Polaček (nezávislý) zdôraznil potrebu využívať obchvat naplno vzhľadom na to, že ide o najlepší nástroj na odklon tranzitnej dopravy mimo obývaných oblastí.
Diaľnica do Košíc: Sľuby v troskách, na východe ozaj nič nebude! - KOMENTÁR
„Pilotné meranie ukazuje, že úľava prichádza v meste už po siedmej ráno a stovky vozidiel už využívajú nový obchvat. V najbližších dňoch doplníme mestské merania a dronový záznam a ďalšie merania, aby sme na základe výsledkov nastavili signálne plány na svetelných križovatkách či preferenciu MHD,“ dodal.
Mesto avizuje zámer v monitoringu pokračovať. V pláne je aj dronové meranie, ktoré by malo overiť prvé dáta z pilotného sčítania, a tiež overiť tok a množstvo vozidiel na obchvate.
Upravené boli aj semafory
„Monitoring pomocou dronu bude prebiehať v rovnakej lokalite pri Valalikoch, a tiež na vybranom dopravnom uzle v meste,“ uviedlo mesto dodávajúc, že sčítanie vozidiel tranzitnej kamiónovej dopravy má v pláne aj Národná diaľničná spoločnosť, a to po dvoch mesiacoch od otvorenia R2.
Samospráva tiež upozornila, že na križovatke pod mostom VSS bola upravená zelená na semaforoch. „V súvislosti s otvorením obchvatu a presmerovaním tranzitnej dopravy mesto uplynulý týždeň vykonalo monitoring premávky na križovatke Južná trieda – Nižné Kapustníky – Alejová v čase rannej a poobednej dopravnej špičky. Na základe výsledkov monitoringu došlo k úprave signálneho programu a dĺžky signálnych skupín, ktoré boli najviac vyťažené z hľadiska intenzity premávky,“ priblížilo mesto Košice.
Košický obchvat je sprístupnený motoristom, cesta bude oslobodená od poplatkov - VIDEO, FOTO
Ako ďalej uviedlo, zelený signál pre odbočenie z Južnej triedy v smere Nad jazerom a pre priamy smer z Barce na Južnú triedu bol predĺžený o desať sekúnd. Tieto smery boli najviac vyťažené, najmä v čase rannej špičky. O sedem sekúnd sa zvýšil aj zelený signál pre ľavé odbočenie z Barce na Alejovú. „Zároveň sa znížil zelený signál pre ľavé odbočenie z mosta VSS v smere do Barce,“ uzavrelo mesto.