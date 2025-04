Košice čaká zmena režimu cestnej svetelnej signalizácie na viacerých križovatkách

Mesto Košice upozorňuje na zmeny režimu fungovania cestnej svetelnej signalizácie na viacerých križovatkách v metropole východu. Ako samospráva informovala, pôjde o svetelne riadené križovatky a priechody pre chodcov na Triede SNP, Prešovskej a Sečovskej ceste, a tiež na Južnom nábreží. K zmene by malo dôjsť v najbližších dňoch.

„Na Triede SNP sa zmena týka iba víkendového režimu,“ uviedlo mesto s tým, že počas soboty a nedele by tam semafory mali byť zapnuté od 7:00 do 22:00. Pôjde o križovatky Triedy SNP a Bardejovskej, ďalej križovatku so Šafárikovou triedou a Bernolákovou, a tiež križovatku medzi Triedou SNP a Laboreckou a Ružínskou ulicou. Zmena sa dotkne i priechodov Trieda SNP a Hronská, a Trieda SNP a OD Terasa.

„Na Prešovskej a Sečovskej ceste a Južnom nábreží budú semafory po novom fungovať každý deň v nepretržitom režime 24/7,“ uviedlo ďalej mesto. Týka sa to priechodu Prešovská cesta a Orechová, taktiež priechodu Sečovská cesta a Tigria, a napokon priechodu Prešovská cesta – most. Zmeny sa týkajú aj križovatky Južné nábrežie – Teplárenská – Baltická a križovatky Južné nábrežie – Areál Dávid.

„Zmeny boli prerokované na dopravnom dispečingu mesta Košice s Krajským dopravným inšpektorátom. Cieľom týchto zmien je zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky a zníženie rizika vzniku dopravných nehôd,“ uzavrelo mesto.