Most pri nemocnici v Poprade bude dočasne podopretý, dopravu presmerujú na obchádzkovú trasu

Most cez železničnú trať na ceste prvej triedy I/18 v Poprade v blízkosti nemocnice dočasne podoprú. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv v hodnote sedem miliónov eur s DPH, ktorú podpísala koncom marca Slovenská správa ciest (SSC) so zhotoviteľom.

Dodávateľ má zabezpečiť dočasné podopretie a premostenie poľa tak, aby most M4815 spĺňal technicko-bezpečnostné podmienky pre bezpečnú a plynulú cestnú premávku na ňom a mohol slúžiť ako obslužná komunikácia pre súvisiacu stavbu – modernizáciu železničnej trate v úseku Poprad-Tatry – Vydrník.

Zachovanie plynulej dopravy

Zmluva ho tiež zaväzuje zriadiť obchádzkovú trasu, ktorá poslúži počas samotnej montáže dočasného podopretia a dočasného nahradenia mostného poľa. Zároveň má zabezpečiť dlhodobý monitoring technického stavu dočasného podopretia so zameraním na jeho stabilitu i funkčnosť, či dlhodobý monitoring celej konštrukcie mosta.

Podľa hovorkyne SSC Jany Lukáčovej je zámerom projektu podopretia mosta zachovať plynulú dopravu počas spomínaných prác na železnici.

„Realizácia stavebných prác podopretia mosta bude prebiehať v plnom profile, s úplnou uzáverou mosta a s presmerovaním všetkej dopravy na schválenú obchádzkovú trasu po ulici Levočská v smere na Ulicu Joliota-Curie, s vyústením opäť na cestu I/18, výhradne na čas a účel zriadenia respektíve odstránenia dočasného podopretia mosta a nahradenia mostného poľa číslo 2 dočasným premostením,“ konkretizovala. Predpoklad ukončenia prác na podopretí mostného objektu je podľa nej apríl tohto roka.

Je v havarijnom stave

Most na konci mesta, ktorý vedie na Gánovce, či ďalej na Spišskú Novú Ves, postavili v roku 1968, je dlhý viac ako 122 metrov. Podľa záverečnej správy z diagnostiky v roku 2022 zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bol z hľadiska stavebno-technického stavu zatriedený do stavu „VII“, čo zodpovedá havarijnému stavu.

„Premávka po mostnom objekte je nateraz pri dodržiavaní stanovenej zaťažiteľnosti a realizácii okamžitých opatrení, vrátane vykonávania pravidelných kontrolných prehliadok stavu nosnej konštrukcie možná. Pri zhoršení stavu nosnej konštrukcie je potrebné okamžité uzavretie mostného objektu,“ píše sa v správe. Doprava na moste je v súčasnosti zúžená.

Slovenská správa ciest si dala v roku 2023 v súvislosti so zámerom obnovy mosta vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a ďalšie potrebné dokumenty. Projekt počíta nielen s výstavbou nového mosta, ale aj rekonštrukciou cesty I/18 s dĺžkou asi 550 metrov a riešením jej odvodnenia. Rovnako bude v prípade potreby zrekonštruovaná aj križovatka ciest I/18 a mestských komunikácií Ludvíka Svobodu a Joliota Curie.

Zvýši sa maximálna zaťaženosť

„Dočasným podopretím – zasanovaním objektu mosta – do času riadneho odstránenia havarijného stavebnotechnického stavu mostného objektu a priľahlých úsekov cesty, sa dosiahne zvýšenie maximálnej zaťažiteľnosti mosta z 8 ton na 46 ton,“ uviedla Lukáčová.

To podľa jej slov prispeje k užívaniu mosta pre bezpečnú a plynulú jazdu obyvateľov a návštevníkov mesta Poprad, ako aj zabezpečeniu plynulosti prejazdu dopravnej obsluhy mesta a staveniskovej prepravy mechanizmov v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“.

Ako ďalej informovala, tú plánujú Železnice Slovenskej republiky odovzdať do realizácie zhotoviteľovi stavebných prác v prvom kvartáli tohto roka s predpokladaným ukončením prác do konca druhého kvartálu roku 2028.