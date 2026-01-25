Košičanov čakajú dopravné obmedzenia do konca roku 2027, uzavretý bude pravý pruh na Watsonovej ulici pri Amfiteátri – FOTO

Od pondelka 26. januára bude uzavretý pravý jazdný pruh v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Watsonovej ulici a odbočkou na Starú spišskú cestu pri Amfiteátri. Uzávera sa začne po skončení rannej dopravnej špičky. Informuje o tom mesto Košice s tým, že okrem zmeny organizácie dopravy bude v danom úseku prebiehať výrub drevín a odstraňovanie bilboardov na danej strane cesty.
Práce potrvajú do konca roka 2027
Začiatok zmien podľa mesta neovplyvní premávku spojov MHD. Ako ozrejmilo, v rámci realizácie projektu Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry budú v predmetnom úseku, a následne aj na križovatke Festivalové námestie pri Amfiteátri, prebiehať stavebné práce. V etapách potrvajú až do konca roka 2027, vodičov čakajú dopravné obmedzenia najmä v smere od Botanickej záhrady ku Amfiteátru.
Mesto uviedlo, že počas rekonštrukcie bude v súčasnosti štvorprúdová cesta zúžená na tri pruhy, pričom dva z nich budú zväčša v smere od Amfiteátra k Botanickej záhrade a jeden v opačnom smere. Samospráva upozornila, že v prípade väčších stavebných zásahov, napríklad pri prekládkach inžinierskych sietí, môže byť doprava dočasne vedená v oboch smeroch len v jednom jazdnom pruhu.
„Budúci týždeň začne s realizáciou zmien týkajúcich sa organizácie dopravy na Watsonovej ulici a následnej aj priľahlých cestách na Starej spišskej ceste a Sládkovičovej ulici developer – CTR WatsoNova s. r. o. patriaci pod českú skupinu CTR holding. Mesto Košice sa chce k stavebným prácam pripojiť v druhom polroku 2026. Bližšie podrobnosti budú známe v nasledujúcich týždňoch, keď bude k dispozícii definitívne schválený realizačný projekt na premenu tohto dopravného uzla, ktorý patrí medzi jeden z najdôležitejších v metropole východu,“ uvádza mesto dopĺňajúc, že obaja partneri, mesto a developer ešte v roku 2021 podpísali Memorandum o spolupráci.
Vznikne nová mestská štvrť
CTR holding sa v rámci nej zaviazal investovať 2,5 milióna eur do výstavby dopravnej infraštruktúry pri bývalých Východoslovenských tlačiarňach, samospráva by porovnateľnou sumou mala financovať vyvolané investície do dopravnej infraštruktúry. „Časť z nich využije mesto z poplatku za rozvoj, ktorý už zaplatil developer vo výške 1,065 milióna eur. Spomínanú sumu si v zmysle schváleného VZN na polovicu rozdelí mesto a mestská časť Sever,“ uviedlo mesto.
V lokalite pod Kalváriou, medzi Amfiteátrom a Obchodnou akadémiou, má na ploche temer 30-tisíc m² vzniknúť nová mestská štvrť s bytmi, obchodmi, službami, kanceláriami a verejným priestorom. Prípravné práce odštartoval developer ešte vlani. Postaviť by mal viac ako 500 nových bytov, a tiež 7 500 m2 obchodných prevádzok.
„V spolupráci s mestom Košice a v súlade s nimi vydaným povolením začíname v pondelok s realizáciou našej časti prác na dopravnej infraštruktúre v celej lokalite, v ktorej od minulého roka vzniká nová rezidenčná štvrť s nákupnou pasážou. Okrem úprav Watsonovej ulice vybudujeme na našich pozemkoch aj novú prepojovaciu komunikáciu medzi touto a Sládkovičovou ulicou. Tá zároveň motoristom poslúži aj ako napojenie na Starú spišskú cestu a Kalváriu. Všetky úpravy budeme robiť postupne a po jednotlivých úsekoch. Práce máme naplánované tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia priepustnosť dopravy a motoristi čo najmenej pocítili dopravné obmedzenia. Cieľom je zlepšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v celej lokalite,“ uviedol riaditeľ CTR pre slovenské projekty Ján Adamčík.
Nové križovatky aj kruhové objazdy
V rámci nového dopravného riešenia sa počíta s dvoma križovatkami so svetelnou riadenou signalizáciou. Mesto objasnilo, že na Festivalovom námestí neďaleko administratívnej budovy na Letnej 45 pôjde o križovatku Watsonova – Letná – Stará spišská cesta – Trieda SNP – Československej armády, kde má namiesto komplikovanej odbočky na Starú spišskú cestu zo smeru od Letnej vzniknúť priame prepojenie cez „trojuholníkové“ parkovisko pri budove bývalých Východoslovenských tlačiarní.
„Oproti súčasnému stavu však nebude možné cez novú svetelnú križovatku odbočiť na Starú Spišskú cestu a ďalej na Kalváriu zo smeru od ulice Československej armády alebo od Novej nemocnice. Motoristi z oboch týchto smerov pôjdu po Watsonovej ešte ďalších 300 metrov na ďalšiu novozriadenú svetelne riadenú „téčkovú“ križovatku na Watsonovej ulici pri Obchodnej akadémii, odkiaľ zabočia doľava a po novej komunikácii sa dostanú na na Starú Spišskú cestu, Sládkovičovu ulicu alebo ďalej na Kalváriu,“ priblížila samospráva.
V pláne sú aj dva nové kruhové objazdy na Starej spišskej ceste pri odbočení na P+R parkovisko pri amfiteátri ako aj na súčasnej križovatke Stará Spišská cesta – Sládkovičova. Rovnako je plánované aj rozšírenie existujúcich chodníkov. Nový cyklochodník by mal pribudnúť v smere od Amfiteátra po ľavej strane na novú križovatku Watsonova – Sládkovičova, cez priechod pre chodcov bude pokračovať na pravú stranu a skončí na križovatke Watsonova – Boženy Nemcovej. V lokalite sú v pláne aj inteligentné priechody pre chodcov.
„Cestujúci v spojoch MHD ocenia, že na oboch svetelných križovatkách sa zavedie preferencia autobusov jazdiacich po Watsonovej ulici. Dôjde aj k presunom a úpravám zastávok MHD Obchodná akadémia, ktorá sa v smere k Amfiteátru posunie bližšie k Obchodnej akadémii a v smere na Mier zas bližšie k budove Okresného úradu Košice-okolie na Hroncovej. Zastávka Stará Spišská cesta v smere na Kalváriu bude na už spomínanom parkovisku pri budove bývalých VST a v smere do mesta pred novým kruhovým objazdom pred odbočkou na P+R parkovisko pri Amfiteátri. Novú podobu dostane aj zastávka Amfiteáter v smere k Novej nemocnici,“ uzavrelo mesto.