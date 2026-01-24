Diaľničná patrola NDS zasahovala vlani viac ako 20-tisíckrát, pomáhali aj na novom úseku s tunelom Višňové

Diaľničná patrola Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zasahovala počas minulého roka na diaľniciach a rýchlostných cestách viac ako 20-tisíc krát. Pri pomoci motoristom najazdili jej posádky spolu približne 2,8 milióna kilometrov. Najčastejšie vyrážali k odstraňovaniu prekážok na ceste a k dopravným nehodám, pričom pomáhali aj na novootvorenom úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové.

Služba funguje už desať rokov

Služba Diaľničnej patroly NDS funguje už desať rokov a medzi jej základné úlohy patrí najmä zabezpečenie bezpečnosti premávky pri nehodách vytvorením takzvaného bezpečného zákrytu, ako aj odstraňovanie nebezpečných predmetov z vozovky. Práve tieto zásahy tvorili v roku 2025 najväčší podiel výjazdov v takmer 18-tisíc prípadoch.

Druhou najčastejšou činnosťou bola pomoc motoristom v núdzi. V uplynulom roku mala Diaľničná patrola v tejto súvislosti viac než 2 000 zásahov, najmä pri nehodách osobných vozidiel a hromadných dopravných nehodách. Najviac výjazdov evidovala NDS zo stredísk v Bratislave a Trnave, kde je dlhodobo najvyššia intenzita dopravy.

Pomáhali už aj na úseku tunela Višňové

Diaľničiari pomáhali motoristom už aj na novom úseku D1 s tunelom Višňové. Prvý zásah tam zaznamenali už deň po jeho otvorení, keď posádka Diaľničnej patroly poskytla pomoc vodičovi s pokazeným vozidlom ešte pred vjazdom do tunela.

Patrola NDS je motoristom k dispozícii nonstop a bezplatne na všetkých úsekoch v správe spoločnosti. V prípade núdze môžu vodiči volať na telefónne číslo 0800 100 007.

S pomocou Diaľničnej patroly môžete rátať na ktoromkoľvek úseku diaľnice. Naše hliadky sa nachádzajú na všetkých strediskách správy a údržby diaľnic naprieč celým Slovenskom,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

