Diaľničnú známku si na prelome rokov nekúpite, NDS avizuje krátku odstávku systému

Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje motoristov na krátku nočnú odstávku systému predaja elektronických diaľničných známok na prelome rokov 2025 a 2026.
Ako diaľničiari informovali, plánovaná technická odstávka systému odštartuje 10 minút pred koncom roka 2025 a bude pokračovať počas prvej polhodiny nového roka 2026. Počas odstávky si nebude možné zakúpiť diaľničnú známku ani prostredníctvom webstránky, aplikácie, či na predajných miestach.
Systém predaja e-známok
„Každoročná technická odstávka je nevyhnutná pre plánovanú údržbu systému,“ zdôraznila NDS, ktorá prevzala systém predaja e-známok do vlastnej správy v roku 2024.
Odvtedy diaľničiari zaviedli jednodňovú diaľničnú známku a tiež rozšírili spôsoby platby. Konkrétne sa zaviedla možnosť online kúpy prostredníctvom Apple Pay a Google Pay. Od januára 2025 sa zároveň zjednotili pravidlá pre nákup všetkých typov elektronických diaľničných známok.
NDS tento rok dokončila štyri nové diaľničné úseky, najočakávanejšou udalosťou bolo otvorenie tunela Višňové
„Kým dovtedy bolo možné posunúť dátum začiatku platnosti známky od času nákupu o 13 dní, dnes je posun možný až o 60 dní. Dlhšia lehota na začiatok platnosti známky vodičom uľahčuje plánovanie, môžu si diaľničnú známku kúpiť vopred a prispôsobiť jej platnosť svojim cestovným plánom,“ pripomenuli diaľničiari.
Ceny zostávajú nemenné
NDS tiež zdôrazňuje, že ceny diaľničných známok sa pre rok 2026 nemenia. Cena 365-dňovej diaľničnej známky ostáva 90 eur, 30-dňová známka stojí 17,10 eura, 10-dňová známka je dostupná za 10,80 eura a 1-dňová diaľničná známka má cenu 8,10 eura.
Diaľničiari pripravujú bezproblémový prechod na nový mýtny systém, sľubujú nižšie náklady a férové podmienky na trhu
„Motoristi tak aj naďalej zaplatia rovnaké sumy ako v roku 2025,“ uviedla NDS, ktorá zároveň apeluje na motoristov, aby si kupovali diaľničnú známku výlučne cez oficiálne kanály, keďže ich to vyjde lacnejšie a zároveň si ušetria komplikácie napr. pri reklamáciách.
„Elektronická diaľničná známka sa dá jednoducho kúpiť online na stránke www.eznamka.sk alebo cez mobilnú aplikáciu eZnamka. Motoristi si ju taktiež môžu zakúpiť aj na čerpacích staniciach alebo informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch,“ dodali diaľničiari.