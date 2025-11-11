Dopravný úrad nariadil zastaviť plavbu pod piešťanským Kolonádovým mostom, potvrdil aj zákaz rybolovu

Dopravný úrad nariadil s okamžitou platnosťou zastavenie plavby na Váhu pod Kolonádovým mostom v Piešťanoch. Dôvodom plavebného opatrenia je kritický technický stav mosta. Zákaz sa nevzťahuje na plavidlá správcu vodného toku a záchranných zložiek. Krízový štáb mesta Piešťany už 17. októbra rozhodol o uzávierke Kolonádového mosta.
Zhoršený stav mostných pilierov
Dôvodom boli posudky statikov, ktoré potvrdili zhoršený technický stav mostných pilierov. Statický posudok konštatuje, že most, ktorý spája centrum Piešťan s Kúpeľným ostrovom, nie je možné ďalej zaťažovať viac, než je jeho vlastná hmotnosť.
Piešťany na budúci rok rátajú so sanáciou Kolonádového mosta aj novým cyklochodníkom Pod Párovcami
Súčasťou opatrení bol aj zákaz plavby a rybolovu pod Kolonádovým mostom až do odvolania. Dopravný úrad toto rozhodnutie plavebným opatrením zo 7. novembra len potvrdil. Patrik Kotula zo Žilinskej univerzity na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch začiatkom novembra uviedol, že väčšina pilót pod piliermi 1 a 2 je zlomená, niektoré stoja len na oceľovej výstuži.
Rekonštrukcia pod vodnou hladinou
Pilóty sú podľa jeho zistení vystavené silnej erózii, v niektorých miestach je dno rieky až o tri metre hlbšie ako pôvodne. Celá spodná konštrukcia mosta je tak labilná. Mesto Piešťany má k dispozícii projektovú dokumentáciu na komplexnú sanáciu spodnej časti mosta.
Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo v rozpočte na rok 2026 na tieto práce 2,5 milióna eur. Radnica však pripomína, že rekonštrukcia bude prebiehať pod vodnou hladinou, s využitím mikropilót a betónovania pod vodou. Predpokladaná dĺžka realizácie je 5 – 6 mesiacov od začiatku rekonštrukcie, pričom samotná sanácia by mohla začať začiatkom roka 2026.
Kolonádový most v Piešťanoch uzavreli, technický stav jeho pilierov je kritický, hrozí riziko kolapsu
Kolonádový most dali v rokoch 1931 – 1933 postaviť vtedajší nájomcovia piešťanských kúpeľov Winterovci, na jeho financovaní sa však významnou mierou podieľal štát aj mesto. Betónový most spája mesto s Kúpeľným ostrovom, najviac ho využívajú kúpeľní hostia. Most je vo vlastníctve mesta.