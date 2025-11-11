Dopravný úrad nariadil zastaviť plavbu pod piešťanským Kolonádovým mostom, potvrdil aj zákaz rybolovu

Krízový štáb mesta Piešťany už 17. októbra rozhodol o uzávierke Kolonádového mosta.
Kolonádový most
Kolonádový most (tiež Sklený most) ponad rieku Váh od architekta Emila Belluša patrí k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska. Spája mesto a Kúpeľný ostrov. Foto: archívne, SITA/Nina Bednáriková
Dopravný úrad nariadil s okamžitou platnosťou zastavenie plavby na Váhu pod Kolonádovým mostom v Piešťanoch. Dôvodom plavebného opatrenia je kritický technický stav mosta. Zákaz sa nevzťahuje na plavidlá správcu vodného toku a záchranných zložiek. Krízový štáb mesta Piešťany už 17. októbra rozhodol o uzávierke Kolonádového mosta.

Zhoršený stav mostných pilierov

Dôvodom boli posudky statikov, ktoré potvrdili zhoršený technický stav mostných pilierov. Statický posudok konštatuje, že most, ktorý spája centrum Piešťan s Kúpeľným ostrovom, nie je možné ďalej zaťažovať viac, než je jeho vlastná hmotnosť.

Súčasťou opatrení bol aj zákaz plavby a rybolovu pod Kolonádovým mostom až do odvolania. Dopravný úrad toto rozhodnutie plavebným opatrením zo 7. novembra len potvrdil. Patrik Kotula zo Žilinskej univerzity na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch začiatkom novembra uviedol, že väčšina pilót pod piliermi 1 a 2 je zlomená, niektoré stoja len na oceľovej výstuži.

Rekonštrukcia pod vodnou hladinou

Pilóty sú podľa jeho zistení vystavené silnej erózii, v niektorých miestach je dno rieky až o tri metre hlbšie ako pôvodne. Celá spodná konštrukcia mosta je tak labilná. Mesto Piešťany má k dispozícii projektovú dokumentáciu na komplexnú sanáciu spodnej časti mosta.

Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo v rozpočte na rok 2026 na tieto práce 2,5 milióna eur. Radnica však pripomína, že rekonštrukcia bude prebiehať pod vodnou hladinou, s využitím mikropilót a betónovania pod vodou. Predpokladaná dĺžka realizácie je 5 – 6 mesiacov od začiatku rekonštrukcie, pričom samotná sanácia by mohla začať začiatkom roka 2026.

Kolonádový most dali v rokoch 1931 – 1933 postaviť vtedajší nájomcovia piešťanských kúpeľov Winterovci, na jeho financovaní sa však významnou mierou podieľal štát aj mesto. Betónový most spája mesto s Kúpeľným ostrovom, najviac ho využívajú kúpeľní hostia. Most je vo vlastníctve mesta.

