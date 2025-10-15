Doprava je po zrážke rýchlikov pri Rožňave obnovená po oboch koľajach, vlaky jazdia so zníženou rýchlosťou - VIDEO, FOTO

ZSSK bude postupne kontaktovať všetkých cestujúcich, ktorí sa nachádzali vo vlakoch R 913 a 914 z pondelkovej nehody.
Po pondelňajšej železničnej nehode v úseku Jablonov nad Turňou – Lipovník sa železničná doprava v stredu popoludní opäť rozbehla po oboch traťových koľajach. Ako informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR)Petra Lániková, prevádzka bola obnovená približne o 13:30 s dočasným rýchlostným obmedzením 50 km/h.

Môže dochádzať k menším meškaniam

Postup pri odstraňovaní následkov nehody bol podľa Lánikovej technicky mimoriadne náročný. Rušeň a vozeň, ktoré sa po nehode zosunuli do zrázu približne 30 až 50 metrov pod úroveň trate, nebolo možné vyzdvihnúť pomocou bežnej zdvíhacej techniky.

Odborníci preto zvolili postupné a kontrolované spúšťanie vozňa smerom nadol k lokomotíve pomocou špeciálnych lanových systémov, pričom práce prebiehali v niekoľkých etapách pod neustálym dohľadom bezpečnostných expertov.

Dočasná spojazdnenie jednej koľaje

Zamestnanci ŽSR následne vykonali opravy poškodených častí trate, vrátane podvalov a upevňovadiel, aby bolo možné úsek plnohodnotne sprejazdniť. Ešte v utorok večer sa podarilo uviesť do prevádzky jednu traťovú koľaj, po ktorej vlaky prechádzali zníženou rýchlosťou 10 km/h.

„O úplnom sprejazdnení úseku v pôvodnej traťovej rýchlosti budeme verejnosť informovať v najbližších dňoch,“ uviedla Lániková. Príčina nehody sa podľa železníc naďalej vyšetruje.

„Kým nebudú výsledky, nebudeme komentovať, či išlo o dôsledok technickej poruchy, ľudského zlyhania alebo iného faktora,“ dodala hovorkyňa

ZSSK bude postupne kontaktovať všetkých cestujúcich, ktorí sa nachádzali vo vlakoch R 913 a 914 z pondelkovej nehody. „Po dôkladnom vyšetrení celej udalosti a po dokázaní zodpovednosti zo strany dopravcu dôjde k odškodneniu dotknutých osôb,“ informoval Baček. Dodal, že dopravca má uzatvorené zodpovednostné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené nehodami.

Vyšetrovanie nehody pokračuje

Osobné veci cestujúcich, ktorí boli účastníkmi nehody, boli pozbierané a uložené na železničnej stanici v Košiciach v Zákazníckom centre ZSSK. Vyzdvihnúť si ich môžu počas otváracích hodín v čase od 6:40 do 17:50, prípadne kontaktovať centrum e-mailom na adrese zcke1.zssk@slovakrail.sk.

Vyšetrovanie nehody pokračuje. Príčiny jej vzniku vyšetruje ZSSK v súčinnosti so ŽSR a políciou. „Súbežne prebieha aj vyšetrovanie vyšetrovacieho orgánu Ministerstva dopravy SR, ktorý analyzuje okolnosti a navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti,“ dodal hovorca ZSSK.

