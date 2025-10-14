Zrážka vlakov pri Rožňave: Výstraha, ktorú politici nesmú ignorovať - KOMENTÁR

V pondelok 13. októbra 2025 sa pri obci Jablonov nad Turňou neďaleko Rožňavy stala vážna nehoda. Dva rýchliky Gemeran (R 913 a R 914) sa čelne zrazili na jednokoľajnej trati.
Výsledok? 69 zranených ľudí, niektorí v kritickom stave, a trať, ktorá je stále uzavretá. Našťastie, nikto nezomrel, ale táto udalosť je ako budíček pre celú krajinu. A hlavne pre politikov, ktorí rozhodujú o peniazoch na dopravu. Predstavte si to jednoducho: Dva vlaky idú oproti sebe na úseku, kde je len jedna koľaj. To je ako hrať ruskú ruletu so životmi cestujúcich.
Pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky Gemeran s desiatkami cestujúcich, jeden z vlakov sa prepadol z trate – VIDEO, FOTO
Prečo sa to stalo? Nebudem obviňovať rušňovodičov – oni robia svoju prácu v ťažkých podmienkach, často s technikou z minulého storočia. Problém je hlbší. Táto trať je jednou z najhoršie zabezpečených na Slovensku – bez moderných systémov, ktoré by automaticky zabránili takýmto chybám. A prečo? Pretože roky chýbajú peniaze na opravy, údržbu a modernizáciu.
A tu prichádza na rad politika. Vláda teraz tlačí na konsolidáciu verejných financií – to znamená šetriť, kde sa dá, aby sa znížil deficit rozpočtu. Na budúci rok chcú ušetriť vyše 1,3 miliardy eur, z čoho na ministerstvách padne 535 miliónov. A kto to pocíti najviac? Práve ministerstvo dopravy! Škrty idú najmä na vrub infraštruktúry– diaľnice, cesty, ale aj železnice. Experti varujú, že takéto úspory znamenajú odklad údržby a aj dôležitých projektov, ktoré by mohli predchádzať nehodám ako táto.
Keď sa šetrí na bezpečnosti, aby sa dali peniaze inde, končí to takto – zranenými ľuďmi a chaosom na tratiach. Konsolidácia je nutná, to áno, ale nie na úkor života obyčajných ľudí. Politici, počúvajte: Investujte do modernej dopravy! Postavte dvojkoľajky, nainštalujte moderné ETCS systémy, opravte staré trate. Inak sa takéto nehody budú opakovať.
Táto zrážka nie je len nešťastná náhoda. Je to dôsledok rozhodnutí v parlamente a na ministerstve financií za posledných 30 rokov a to je jedno aká vláda bola pri moci. Obyčajní ľudia, ktorí cestujú vlakom do práce, alebo za rodinou, si zaslúžia bezpečie. Politici, apelujem na vás: Prehodnoťte tieto škrty. Konsolidujte rozumne, nie slepo. Inak si vypichneme obe oči, ako som už písal v minulotýždňovom komentári – a to doslova, keď ide o bezpečnosť na cestách a koľajniciach.