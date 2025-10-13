Diaľničiari ukončili výmenu mostných záverov na D1 pri Hričovskom Podhradí

Oprava bola zrealizovaná s dôrazom na zachovanie plynulosti dopravy.
Diaľničný úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Foto: ilustračé, www.facebook.com
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila výmenu mostných záverov na diaľničnom moste D1 pri Hričovskom Podhradí (okres Žilina). Oprava, ktorá sa začala 4. augusta, bola zrealizovaná s dôrazom na zachovanie plynulosti dopravy.

Ako informovala NDS, išlo o výmenu dvoch mostných záverov na ľavom moste diaľnice D1. Práce sa realizovali postupne, najskôr v dvoch pravých jazdných pruhoch, neskôr v ľavých. Počas opravy bol úsek prejazdný, avšak s dopravnými obmedzeniami. V súčasnosti je už úsek plne sprejazdnený bez akýchkoľvek obmedzení.

Mostné závery patria medzi najviac namáhané časti mostnej konštrukcie, preto ich pravidelná obnova predlžuje životnosť objektu a zvyšuje jeho spoľahlivosť i bezpečnosť premávky.

Našim cieľom je udržiavať mosty v takom technickom stave, aby boli plne bezpečné. Aj preto ich pravidelne kontrolujeme a plánujeme na základe toho opravy,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

