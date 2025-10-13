Diaľničiari ukončili výmenu mostných záverov na D1 pri Hričovskom Podhradí

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila výmenu mostných záverov na diaľničnom moste D1 pri Hričovskom Podhradí (okres Žilina). Oprava, ktorá sa začala 4. augusta, bola zrealizovaná s dôrazom na zachovanie plynulosti dopravy.
Ako informovala NDS, išlo o výmenu dvoch mostných záverov na ľavom moste diaľnice D1. Práce sa realizovali postupne, najskôr v dvoch pravých jazdných pruhoch, neskôr v ľavých. Počas opravy bol úsek prejazdný, avšak s dopravnými obmedzeniami. V súčasnosti je už úsek plne sprejazdnený bez akýchkoľvek obmedzení.
Vjazd na diaľnicu D2 z Alexyho ulice zostane uzatvorený dlhšiu dobu, polícia odporúča využiť iné trasy
Mostné závery patria medzi najviac namáhané časti mostnej konštrukcie, preto ich pravidelná obnova predlžuje životnosť objektu a zvyšuje jeho spoľahlivosť i bezpečnosť premávky.
„Našim cieľom je udržiavať mosty v takom technickom stave, aby boli plne bezpečné. Aj preto ich pravidelne kontrolujeme a plánujeme na základe toho opravy,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.