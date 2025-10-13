Návrh zákona o predchádzaní kamiónov na diaľniciach je opäť v parlamente, cieľom je vytvoriť jasné pravidlá

Združenie dopravcov ČESMAD Slovakia predložilo do parlamentu návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý sa týka predchádzania ťažkých nákladných vozidiel nad 7 500 kg na diaľniciach. Cieľom návrhu je vytvoriť jasné a bezpečné pravidlá pre predchádzanie kamiónov, ktoré by zároveň zlepšili plynulosť cestnej premávky.
Podľa návrhu by predchádzanie kamiónov mohlo byť umožnené v presne stanovených časoch alebo na základe dopravného značenia. Zákaz predchádzania kamiónov bol na Slovensku zavedený ešte počas vlády Igora Matoviča, pričom jeho plošné uplatňovanie vyvolalo rozsiahlu kritiku zo strany dopravcov.
Návrh UNAS v minulosti neprešiel
Na zmenu legislatívy už v roku 2023 upozorňovala Únia dopravcov Slovenska (UNAS), ktorá v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR pripravila návrh zákona s cieľom umožniť predchádzanie kamiónov v úsekoch, kde to neohrozí bezpečnosť premávky. Návrh však v parlamente vtedy neprešiel o jediný hlas.
Konsolidačný balík podľa združenia Česmad prehliada potreby cestnej dopravy, vládu vyzýva na okamžité rokovania
Ako pripomenul predseda UNAS Stanislav Skala, za návrh vtedy nezahlasovali niektorí poslanci hnutia vtedy koaličného Sme rodina a tiež súčasná ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu.
Reťazové kolóny a zápchy
„Reťazové kolóny kamiónov, ktoré vznikajú najmä počas plošného zákazu predchádzania, spôsobujú dopravné zápchy a zvyšujú riziko dopravných nehôd. Mnohé krajiny EÚ umožňujú predchádzanie ťažkých vozidiel za presne stanovených podmienok. Slovensko by malo nasledovať tento príklad,“ uviedol Skala.
Autodopravcovia kritizujú konsolidačné opatrenia vlády, navrhujú redukciu zamestnancov v štátnej správe
Podľa dopravcov je situácia v sektore čoraz náročnejšia aj pre rastúce daňové zaťaženie, neefektívny mýtny systém či zavádzanie nových poplatkov. „Politické strany, ktoré nesú zodpovednosť za dopravnú legislatívu, by mali pri rozhodovaní zohľadniť nielen bezpečnosť, ale aj ekonomický dopad na slovenských dopravcov,“ zdôraznil predseda UNAS.