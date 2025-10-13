Vjazd na diaľnicu D2 z Alexyho ulice zostane uzatvorený dlhšiu dobu, polícia odporúča využiť iné trasy

Uzávera potrvá do ukončenia prác na výstavbe protihlukovej steny Lamač.
Vjazd na diaľnicu D2 v Bratislave z Alexyho ulice v Dúbravke zostane uzatvorený dlhšiu dobu. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, dôvodom je zhoršujúca sa situácia na diaľnici, tvorba rozsiahlych kolón a výskyt viacerých udalostí v cestnej premávke.

Uzávera tejto vetvy potrvá do ukončenia prác na výstavbe protihlukovej steny Lamač v úseku Alexyho ulica – čerpacia stanica OMV s predpokladaným ukončením do 26. októbra.

Vodičov žiadajú o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia a na prejazd odporúčajú využiť alternatívne trasy cez Lamačskú cestu, Hramincovu alebo Karloveskú ulicu.

