Národná diaľničná spoločnosť spúšťa rekonštrukciu úseku D1 pri Vajnorskom jazere

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v prácach na rozšírení úseku D1 Bratislava – Triblavina. Už v najbližších dňoch sa začne rekonštrukcia ľavej strany diaľnice D1 pri Vajnorskom jazere, vrátane diaľničnej vetvy. Stavebné práce si vyžiadajú zmenu organizácie dopravy a krátkodobú víkendovú uzávierku D1 v smere do hlavného mesta.
Uzatvorený úsek medzi Bernolákovom a Zlatými pieskami
Ako informovala NDS, tentoraz však bude úsek uzatvorený iba medzi križovatkou Bernolákovo a bratislavskými Zlatými Pieskami, nie už od Senca. Uzávierka je naplánovaná od piatka 26. septembra od 20:00 do sobotnej noci 27. septembra.
Presný termín však môže ovplyvniť počasie, keďže pri daždi nie je možné realizovať vyznačovanie vodorovného dopravného značenia. V takom prípade by sa začiatok uzávery posunul na sobotu a trvala by do nedele večer. O finálnom termíne bude NDS informovať v piatok.
„Nedávne otvorenie križovatky Bernolákovo prináša prvé výhody. Pri preznačovaní dopravného značenia sa krátkej uzávierke nevyhneme, ale jej trasa sa významne skráti. Robíme všetko pre to, aby stavebný proces mal na živú premávku čo najnižší vplyv,“ uviedol investičný riaditeľ NDSJúlius Mihálik.
Úpravy dopravného značenia
Počas uzávierky budú zrealizované úpravy dopravného značenia a organizácie dopravy, ktoré umožnia spustiť rekonštrukčné práce D1 a diaľničnej vetvy pri Vajnorskom jazere. Zmena organizácie dopravy sa dotkne predovšetkým asi kilometrového úseku D1.
Počet jazdných pruhov ostane zachovaný, budú len zúžené a posunuté bližšie k stredovému pásu. Modernizácia D1 pred Bratislavou a nová križovatka D1/D4 patrí medzi najvýznamnejšie investície do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Po ukončení prác vznikne na tomto úseku plnohodnotná diaľnica, ktorá má podľa NDS výrazne zlepšiť dopravnú situáciu v regióne.