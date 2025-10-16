Diaľničiari cez víkend dokončia úpravu značenia pri Dubnej Skale, úsek bude pre vodičov uzatvorený

Práce začnú v sobotu 18. októbra v ranných hodinách a potrvajú do nedele 19. októbra do večera.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas uplynulého týždňa upravila vodorovné dopravné značenia na diaľnici D1 v úseku pri Dubnej Skale. Počas nadchádzajúceho víkendu budú práce pokračovať, pričom vymenia zvislé dopravné značenia.

Ako informovala NDS, práce vykonajú v ľavom jazdnom páse v smere na Bratislavu, v úseku medzi križovatkami Martin 1 a Dubná Skala. „Pre zachovanie bezpečnosti a plynulosti premávky bude musieť byť tento úsek počas víkendu uzatvorený,“ informovali diaľničiari.

Práce začnú v sobotu 18. októbra v ranných hodinách a potrvajú do nedele 19. októbra do večera. V rámci údržby sa bude meniť zvislé dopravné značenie, vrátane veľkoplošného portálového značenia, ktoré si z dôvodu bezpečnosti vyžaduje úplnú uzávierku úseku.

Doprava bude počas prác vedená po obchádzkovej trase cez križovatku Martin 1 na privádzač R3 a ďalej po ceste I/18 na Dubnú Skalu. Na zjazde z R3 zostane zachovaný výjazd v smere na Turany, avšak výjazd na Žilinu bude uzavretý.

