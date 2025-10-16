Tunel Sitina bude cez víkend uzavretý, NDS vykoná pravidelnú údržbu

Doprava bude počas uzávierky vedená cez mestské komunikácie.
Tunel Sitina
Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas víkendu vykoná pravidelnú údržbu v bratislavskom tuneli Sitina. Tunel bude uzavretý iba na noc, a to z piatka 17. na sobotu 18. októbra, a tiež zo soboty na nedeľu 19. októbra.

Ako informovala NDS, doprava bude počas uzávierky vedená cez mestské komunikácie. Uzávierka potrvá vždy od 22:00 do rána nasledujúceho dňa.

Servis sa opäť uskutoční počas víkendových nocí, aby sa čo najmenej obmedzovala frekventovaná diaľničná doprava v hlavnom meste,“ vysvetlili diaľničiari.

