Tunel Sitina bude cez víkend uzavretý, NDS vykoná pravidelnú údržbu

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas víkendu vykoná pravidelnú údržbu v bratislavskom tuneli Sitina. Tunel bude uzavretý iba na noc, a to z piatka 17. na sobotu 18. októbra, a tiež zo soboty na nedeľu 19. októbra.
Jesenná údržba tunela Prešov uzavrie juhozápadný obchvat mesta, trasa obchádzky bude riadne vyznačená
Ako informovala NDS, doprava bude počas uzávierky vedená cez mestské komunikácie. Uzávierka potrvá vždy od 22:00 do rána nasledujúceho dňa.
„Servis sa opäť uskutoční počas víkendových nocí, aby sa čo najmenej obmedzovala frekventovaná diaľničná doprava v hlavnom meste,“ vysvetlili diaľničiari.