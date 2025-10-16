Vajnorský minimaratón prinesie dopravné obmedzenia, uzavreté budú viaceré ulice a zmeny sa dotknú aj MHD

V bratislavskej mestskej časti Vajnory sa v sobotu 18. októbra uskutoční Vajnorský minimaratón. V súvislosti s tým upozorňuje samospráva na dopravné obmedzenia.
„Po minuloročnom úspechu budú športovci aj tento rok bežať priamo po uliciach centra Vajnor, ale samozrejme časť minimaratónu prebehne tradične aj po Jurskej ceste,“ priblížila mestská časť. Tradícia tohto športového podujatia siaha až do roku 1973.
Začiatok minimaratónu
„Vajnorský minimaratón nie je len o športovom výkone, ale aj o našej vzájomnej podpore a zdravom životnom štýle,“ uviedol starosta Vajnôr Michal Vlček.
Minimaratón sa začne o 13:00 v Parku pod lipami behom detských kategórii, po nich budú nasledovať o 14:00 rekreačné kategórie v dĺžke päť kilometrov a hlavná kategória na 10-kilometrovej trati sa bude bežať o 15:00. Vyhlásenie výsledkov hlavných kategórii sa uskutoční o 17:00.
Uzávera ulíc aj presunutie zastávok MHD
V sobotu v čase od 10:00 do 18:00 bude uzavretá premávka na nasledovných uliciach: Osloboditeľská (úsek od križovatky s Jačmennou po križovatku s Baničovou), Baničova ulica, Na doline, Za farou (úsek od ulice Na doline po Kataríny Brúderovej po studňu), Kataríny Brúderovej (úsek od Za farou – Baničova), Roľnícka ulica (od križovatky Baničova po križovatku Jačmenná) a Jačmenná ulica. Obchádzkové trasy budú vyznačené priamo v teréne.
Zastávky MHD a ďalších liniek Bratislavskej integrovanej dopravy so zastávkou MiÚ Vajnory budú počas trvania Vajnorského minimaratónu presunuté. V smere na konečnú linky 53 Vajnory a medzimestských liniek smer Chorvátsky Grob budú namiesto zastávky MiÚ Vajnory autobusy zastavovať pri cukrárni oproti miestnemu úradu. V smere do mesta budú zastavovať na Roľníckej ulici pred križovatkou s ulicou Baničova.