Staré Mesto mení pravidlá vjazdu do historického centra, nové podmienky začnú platiť od roku 2026

Oslobodené budú napríklad vozidlá zabezpečujúce dodávky tovarov a služieb, opravy, údržbu a technické či arboristické práce pre mestskú časť ako správcu dane.
Staromestskí poslanci na poslednom tohtoročnom zastupiteľstve schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré od 1. januára 2026 upravuje pravidlá vjazdu vozidiel do historického centra Bratislavy. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Veronika Gubková, schválená úprava VZN reaguje na skúsenosti z praxe a rozširuje okruh oslobodení od dane najmä pre vozidlá, ktoré zabezpečujú činnosti vo verejnom záujme.

Oslobodené budú napríklad vozidlá zabezpečujúce dodávky tovarov a služieb, opravy, údržbu a technické či arboristické práce pre mestskú časť ako správcu dane. „Oslobodenie sa bude vzťahovať aj na vozidlá využívané pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí bez vstupného,“ spresnila hovorkyňa. Zmeny sa dotýkajú aj fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v historickom centre.

Namiesto doterajšieho vlastníckeho vzťahu sa po novom zavádza širší pojem právny vzťah k nehnuteľnosti, čím sa zohľadňuje realita nájomcov a ďalších foriem užívania priestorov. „Upravujú sa aj pravidlá pre osoby so zdravotným postihnutím, ich sprievod a vozidlá s parkovacím preukazom,“ dodala Gubková s tým, že po novom sa presnejšie vymedzujú podmienky vjazdu do historickej časti mesta, dĺžka zotrvania vozidla a možnosti parkovania.

Nové VZN podľa mestskej časti zohľadňuje aj situáciu osôb, ktoré zabezpečujú starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím a nastavuje jasné a jednotné pravidlá tak, aby bol vjazd možný v nevyhnutnom rozsahu a zároveň nedochádzalo k zneužívaniu výnimiek.

