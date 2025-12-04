Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje na dočasné obmedzenia regionálnych vlakov, dôvodom je výluka na stanici v Košiciach.
Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, počas piatka 5. decembra budú v úseku medzi Košicami a Kysakom odrieknuté vybrané spojenia linky Košice – Spišská Nová Ves, a tiež Košice – Prešov – Lipany. Ako náhradu môže cestujúca verejnosť využiť diaľkové expresné vlaky TATRAN, alebo iné regionálne spojenia, ktoré výluka neovplyvní.
„Železničná spoločnosť Slovensko informuje o výlukových prácach v železničnej stanici Košice, ktoré realizuje manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Z toho dôvodu dôjde z obmedzeniam regionálnych vlakov kategórie Os a REX medzi Košicami a Kysakom,“ spresnil Baček.
Vlaky Košice – Spišská Nová Ves
Ako ďalej uviedol, na linke Košice – Spišská Nová Ves sa obmedzenie dotkne vlaku, ktorý zo Spišskej Novej Vsi vyráža o 8:12, namiesto neho možno využiť vlak diaľkovej dopravy Ex 603, ktorý pôjde z Kysaku o 9:40.
Odrieknutý bude aj spoj, ktorý by mal z Košíc vyrážať o 10:26, v tomto prípade bude možné využiť skorší vlak diaľkovej dopravy Ex 612, ktorý z Košíc odchádza o 10:07 a následne prestúpiť v Kysaku do vlaku Os 7812 o 10:44.
Obmedzenie sa dotkne aj vlaku zo Spišskej Novej Vsi o 12:12, cestujúci môžu ako náhradu využiť vlak regionálnej dopravy Os 8519 vyrážajúci z Kysaku do Košíc o 13:43. Napokon sa obmedzenie dotkne aj osobného vlaku z Košíc o 14:26. Možné bude cestovať skorším vlakom diaľkovej dopravy Ex 620, ktorý z Košíc odchádza o 14:07, a následne prestúpiť v Kysaku do vlaku Os 7820 o 14:44.
REX Košice – Prešov – Lipany
Na linke Košice – Prešov – Lipany obmedzenie zasiahne spoj REX 1945 vyrážajúci z Lipanian o 11:02, ako náhradu môžu cestujúci využiť vlak regionálnej dopravy Os 7815 z Kysaku o 12:16. Dotknutý bude aj spoj REX 1946 z Košíc o 12:43, v tomto prípade ZSSK poukazuje na možnosť využiť skorší vlak regionálnej dopravy Os 7816, odchádzajúci z Košíc o 12:26, a následne prestúpiť v Kysaku do vlaku REX 1946 o12:59.
Odrieknutý bude aj REX 1953 z Lipian o 15:02, namiesto neho možno cestovať vlakom regionálnej dopravy Os 7823, ktorý z Kysaku odchádza o 16:19. Napokon obmedzenie zasiahne spoj REX 1954 s odchodom z Košíc o 16:43. Namiesto neho sa cestujúci môžu prepraviť skorším vlakom regionálnej dopravy Os 7824 z Košíc o 16:26 a v Kysaku prestúpiť do súpravy vlaku REX 1954 o 16:59.
„ZSSK zároveň informuje, že cestujúci, ktorí budú využívať vlaky diaľkovej dopravy (Ex 603, Ex 612, Ex 620) v súvislosti s výlukou, môžu v týchto vlakoch na úseku Košice – Kysak cestovať bez miestenky v nepovinne miestenkových vozňoch. Cestujúci s nárokom na 100 % zľavu z cestovného môžu na danom úseku cestovať iba s platným preukazom bez potreby vyzdvihnutia nulového lístka,“ uviedol Baček. Upozornil tiež, že vlaky Ex 603, Ex 612 a Ex 620 nezastavujú v staniciach a zastávkach Trebejov, Kostoľany nad Hornádom a Ťahanovce.
V týchto prípadoch odporúčajú cestujúcim využiť iné spojenia, ktoré výluka nezasiahne. Dopravca tiež odporúča sledovať sekciu Aktuality na webe ZSSK, kde sú zverejňované najdôležitejšie informácie o vlakových spojeniach.