MHD v Trenčíne má problémy a jazdí v obmedzenom režime, z autobusov niekto ukradol katalyzátory

Mestská hromadná doprava v Trenčíne bude dnes jazdiť v obmedzenom režime. Dôvodom je úmyselné poškodenie viacerých autobusov, pre ktoré ich nebude možné vypraviť na cesty. Aktuálne je podľa hovorkyne trenčianskej radnice Eriky Ságovej nepojazdných 16 autobusov, situáciu preverujú policajti.
Z autobusov na parkovisku v Trenčíne, časť Zlatovce, niekto podľa trenčianskej krajskej polície ukradol katalyzátory, prišlo sa na to v pondelok skoro ráno. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne, ktorý aktuálne vykonáva všetky potrebné procesné úkony.
„Za vzniknuté problémy sa vám úprimne ospravedlňuje a radi by sme vás uistili, že vynakladáme všetko úsilie na to, aby vynechaných spojov bolo čo najmenej,” píše vo svojom stanovisku pre cestujúcu verejnosť dopravca, spoločnosť Transdev. Vzhľadom na rozsah a závažnosť poškodenia je podľa Eriky Ságovej pravdepodobné, že časť spojov nebude môcť premávať ani v nasledujúcich dňoch. O situácii bude mesto verejnosť informovať.