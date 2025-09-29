MHD v Trenčíne má problémy a jazdí v obmedzenom režime, z autobusov niekto ukradol katalyzátory

Situáciu rieši polícia.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
MHD Trenčín
Foto: ilustračné, www.facebook.com.
Trenčín Ostatné Regionálne správy z lokality Trenčín

Mestská hromadná doprava v Trenčíne bude dnes jazdiť v obmedzenom režime. Dôvodom je úmyselné poškodenie viacerých autobusov, pre ktoré ich nebude možné vypraviť na cesty. Aktuálne je podľa hovorkyne trenčianskej radnice Eriky Ságovej nepojazdných 16 autobusov, situáciu preverujú policajti.

Z autobusov na parkovisku v Trenčíne, časť Zlatovce, niekto podľa trenčianskej krajskej polície ukradol katalyzátory, prišlo sa na to v pondelok skoro ráno. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne, ktorý aktuálne vykonáva všetky potrebné procesné úkony.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Za vzniknuté problémy sa vám úprimne ospravedlňuje a radi by sme vás uistili, že vynakladáme všetko úsilie na to, aby vynechaných spojov bolo čo najmenej,” píše vo svojom stanovisku pre cestujúcu verejnosť dopravca, spoločnosť Transdev. Vzhľadom na rozsah a závažnosť poškodenia je podľa Eriky Ságovej pravdepodobné, že časť spojov nebude môcť premávať ani v nasledujúcich dňoch. O situácii bude mesto verejnosť informovať.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Erika Ságová
Okruhy tém: Krádež MHD Trenčín
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk