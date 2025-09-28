Ivan Bednárik bude spolurozhodovať o budúcnosti železníc v Európe, zvolili ho do riadiaceho výboru CER – FOTO

Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik sa stal historicky prvým Slovákom, ktorý zasadne do riadiaceho výboru Spoločenstva európskych železníc a infraštruktúrnych spoločností (CER). Rozhodli o tom generálni riaditelia popredných európskych železníc na 76. Valnom zhromaždení CER, ktoré sa tento týždeň uskutočnilo v poľskom Gdansku. Nové vedenie bude pôsobiť v rokoch 2026 – 2027.
Význam pre Slovensko
Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, za predsedu CER zvolili šéfa Poľských železníc (PKP Group) Alana Berouda. Doterajší predseda Andreas Matthä, generálny riaditeľ Rakúskych spolkových železníc (ÖBB), po šiestich rokoch odstúpil, no v orgáne zostáva ako podpredseda. V novej zostave figurujú aj zástupcovia železničných spoločností z Česka, Francúzska, Talianska, Španielska, Maďarska či Švajčiarska.
Účasť generálneho riaditeľa ŽSR v riadiacom výbore podľa spoločnosti predstavuje významnú príležitosť pre Slovensko. Zabezpečí priame prepojenie na európske inštitúcie a umožní aktívne zapojenie do formovania podmienok fungovania železničného sektora na európskej úrovni.
CER ako najväčšie združenie železníc
„Prekvapivo zástupcovia zo Slovenska si v minulosti neuvedomovali, že o budúcnosti na železnici sa rozhoduje v Bruseli, preto som rád, že generálni riaditelia všetkých európskych železníc zvolili, a zároveň aj dali mandát na ďalšie obdobie zostave, ktorá má potenciál, aby hlas železníc v EÚ bol vypočutý,“ uviedol Ivan Bednárik.
CER je najväčším združením európskych železníc, ktoré zastupuje záujmy dopravcov a správcov infraštruktúry pri formovaní politík Európskej únie. Európske železnice prevádzkujú sieť s celkovou dĺžkou 201-tisíc kilometrov, ročne prepravia okolo osem miliárd cestujúcich a vytvárajú viac ako 3,1 milióna pracovných miest. Generujú tak celkový hospodársky príspevok 247 miliárd eur, čo v roku 2023 predstavovalo 1,4 percent HDP krajín EÚ27.