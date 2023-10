Cestujúci môžu využiť až šestnásť posilových vlakov, ide najmä o rýchliky medzi Bratislavou a Košicami

Počas tohto víkendu môžu cestujúci na slovenských železniciach využiť šestnásť posilových vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Ide najmä o rýchliky a expresy na hlavnej domácej trase medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami. Národný vlakový osobný dopravca v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých 1. novembra a jesennými prázdninami 28. októbra až 1. novembra pridal celkovo 42 vlakov, z toho 16 expresov a 26 rýchlikov, od piatka 27. októbra do štvrtka 2. novembra. Zároveň 14 IC vlakov má o 22 vozňov viac od 26. októbra do 1. novembra.

Rýchlik Tatran zo Žiliny

V sobotu 28. októbra ráno ZSSK vypravila dva z piatich posilových vlakov – rýchliky Považan zo Žiliny do Bratislavy a Tatran zo Žiliny do Košic. Ďalšie tri rýchliky Považan popoludní a večer majú odchod z Bratislavy hlavnej stanice o 13:55, 15:55 a 19:55, dva z nich končia v Žiline o 16:29 a 18:29, tretí v Trenčíne o 21:20.

Cestujúci majú v nedeľu 29. októbra na výber jedenásť vlakov navyše, po strede 1. novembra je to druhý najvyšší počet. Ako prvý sa na cestu vydá rýchlik Tatran zo Žiliny o 6:32, príchod do Košíc má 9:53. Dva expresy Tatran pôjdu na linkách Košice 14:07 – Žilina 17:43 – Bratislava 19:45 a Bratislava 19:27 – Žilina 21:34 – Vrútky 21:58.

Dva rýchliky Považan odídu z Bratislavy o 13:55 a 15:55, do Žiliny majú prísť o 16:29 a 18:29. Ďalší Považan pôjde zo Žiliny o 21:43, do hlavného mesta by mal prísť päť minút po polnoci už v pondelok.

Päť posilových vlakov

Expres Šarišan pre elektrifikáciu trate Bánovce nad Ondavou – Humenné ide v nedeľu v náhradnej súprave, zo Strážskeho odchádza o 14:47 a do Prešova má príchod 15:51. Náhradná autobusová doprava pre výluku k tomuto vlaku odchádza z Humenného 14:17, príchod do Strážskeho má 14:31. Expres Šarišan pokračuje na trase Prešov 16:05 – Žilina 19:30 – Bratislava 21:33.

Dva posilové rýchliky Bojnice 29. októbra prepoja hlavné mesto aj s horným Ponitrím. Jeden z nich má odchod zo stanice Bratislava-Nové Mesto 13:01, z Leopoldova 13:53 a príchod do Prievidze 15:50. Druhý odchádza z Prievidze o 16:16, z Leopoldova o 18:10 a na stanicu Bratislava-Nové Mesto má príchod o 19:00. Navyše rýchlik Urpín pôjde zo Zvolena o 15:38 a do Bratislavy na hlavnú stanicu má prísť o 18:58.