ZSSK 17. novembra vypraví vlaky ako v pracovný deň, úpravy sa však dotknú viacerých spojov

Cestovný poriadok vlakov sa v novembri zmení pre legislatívne aj prevádzkové dôvody. Vlaky budú 17. novembra jazdiť ako počas bežného pracovného dňa, keďže tento deň ostáva štátnym sviatkom, ale už nie dňom pracovného voľna. Okrem toho čakajú cestujúcich úpravy spojov na úseku Poprad-Tatry – Vydrník a dočasné obmedzenia na linke Košice – Čop – Mukačevo.
Výluka na trati Poprad-Tatry – Vydrník
Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti SlovenskoJán Baček, zmena v súvislosti so zrušením sviatku ako dňa pracovného voľna sa dotkne viacerých diaľkových vlakov. Úpravy sa týkajú spojov expresov Tatran, rýchlikov Urpín, Zámčan či Gemeran. „Všetky regionálne spoje pôjdu podľa grafikonu pre pracovné dni,“ uviedol Baček.
Cestujúci plánujú vlak využívať častejšie, prieskum spokojnosti ZSSK však poukázal aj na výzvy
Od soboty 8. novembra začne výluka na trati Poprad-Tatry – Vydrník, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci modernizácie infraštruktúry. Z tohto dôvodu sa menia odchody dvoch expresov. Ex 623 z Bratislavy do Košíc bude zo stanice Poprad-Tatry odchádzať o 18:32, teda o minútu skôr a Ex 641 zo Žiliny do Košíc o 6:22, teda o sedem minút skôr než doteraz.
Zmeny v regionálnej doprave
V regionálnej doprave sa zmeny dotknú siedmich osobných vlakov v úsekoch Svit – Poprad-Tatry – Vydrník a Svit – Liptovský Mikuláš, ktoré budú jazdiť podľa nových časov.
V priestoroch košickej Železničnej stanice otvorili nové Zákaznícke centrum DPMK – VIDEO, FOTO
Dočasné opatrenia sa týkajú aj medzinárodnej linky Košice – Čop – Mukačevo. V dňoch 12. až 14. novembra budú odrieknuté rýchliky R 960 Zakarpatia z Košíc do Mukačeva a R 963 Zakarpatia na spätnej trase. Ostatné spoje medzi Slovenskom a Ukrajinou, vrátane spojov s priamymi vozňami do Bratislavy a prípojmi do Kyjeva, budú premávať bez obmedzení.