Bratislavské letisko vyhlásilo verejnú súťaž, zákazka je rozdelená na dve časti

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. vyhlásilo verejnú súťaž na vybudovanie nástupného mosta pre cestujúcich. Ako vyplýva z oznámenia zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania, celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje takmer 767-tisíc eurbez DPH (viac ako 943-tisíc eur s DPH). Zákazka nie je financovaná z fondov Európskej únie a je určená aj pre malé a stredné podniky.
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Prvá časť sa týka dodávky a montáže pevnej časti nástupného mosta vrátane oceľovej konštrukcie s dĺžkou 26 metrov, podláh, zastrešenia, preskleného opláštenia, osvetlenia, napojenia na existujúcu budovu a projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota tejto časti je viac ako 253 500 eur bez DPH (takmer 312-tisíc eur s DPH).
Druhá časť zákazky zahŕňa dodávku a montáž teleskopického nástupného mosta pre stojisko č. 4, vrátane dopravy, poistenia a sprievodnej technickej dokumentácie. Predpokladaná hodnota druhej časti presahuje 513-tisíc eur bez DPH (631-tisíc eur s DPH). Obstarávateľ požaduje presklené steny mosta z bezpečnostného termo skla.
Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú cena, ktorá má váhu 85 percent, a lehota dodania s váhou 15 percent. Ponuky je potrebné predkladať elektronicky prostredníctvom systému eZakazky, a to najneskôr do 24. februára 2026 do 12:00 h. V rovnakom termíne prebehne aj otváranie ponúk.
Miesto plnenia zákazky je areál Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Podrobné súťažné podklady sú zverejnené v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.