Rýchliky Urpín (Bratislava - Zvolen - Banská Bystrica a späť) čaká konečne zmena a skráti sa aj jazdná doba

Rýchliky Urpín na trase z Bratislavy cez Galantu, Šurany, Levice, Žiar nad Hronom a Zvolen do Banskej Bystrice a späť už od nedele 14. decembra budú jazdiť na celej trase. Vlaky už nebudú medzi stanicami Levice a Kozárovce nahradené autobusovou dopravou. „Výluky na južnej trase by mali byť ukončené do konca grafikonu 2024/2025,“ uvádza Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojom webe.
Na linke ostáva zachovaný dvojhodinový celodenný takt vlakov s jedným párom posilových vlakov vedených v piatok a nedeľu.
Nepárne Rýchliky 8xx Urpín budú z bratislavskej Hlavnej stanice odchádzať v nepárnu hodinu a 52. minútu a do Banskej Bystricu prídu v nepárnu hodinu a 28. minútu. „Jazdná doba Bratislava – Banská Bystrica bude 3 hodiny a 36 minút, čo je o 19 minút menej oproti jazdným časom k začiatku GVD 2024/2025,“ priblížil národný dopravca.
Párne Rýchliky 8xx Urpín sa z Banskej Bystrice do Bratislavy dostanú za 3 hodiny a 37 minút, čo je o 16 minút menej oproti súčasnému grafikonu, a z mesta pod Urpínom budú vypravené v párnu hodinu a 31. minútu s príchodom do hlavného mesta o párnej hodine a 8. minúte.
Výnimkou je prvý ranný rýchlik R 830 Urpín, ktorý bude z Banskej Bystrice odchádzať o 4:18, teda o 14 minút skôr, ako ostatné súpravy a do z toho dôvodu, že nebude zastavovať v staniciach Radvaň, Vlkanová, Hronsek a Veľká Lúka. „Cestujúci môžu využiť osobný vlak (Os 7301), ktorý ide o 19 minút neskôr a zastavuje na všetkých vyššie uvedených zastávkach,“ priblížila ZSSK.
Národný dopravca tiež informoval, že z dôvodu optimálneho využitia vozňov a potreby zvýšenia kapacity bude na vlakoch R 8xx multifunkčný vozeň BDsheer nahradený oddielovým vozňom Beer s kapacitou 60 miest na sedenie.