Autobusová stanica Nivy funguje v novom režime, podľa Arrivy čakajú cestujúcich výrazné obmedzenia

Autobusová stanica Nivy v Bratislave funguje od pondelka 8. septembra v novom režime. Ten podľa dopravcu Arriva prináša výrazné obmedzenia a komplikácie. „Tie sú výsledkom rozhodnutia prevádzkovateľa stanice – spoločnosti Slovak Lines, ktorá vybudovaním nového obchodného priestoru zaberie časť plochy doteraz využívanej dopravcami,“ konštatuje dopravca.
Obmedzenia sú skutočne výrazné
„Zmeny na stanici Nivy nesúvisia so zlepšením služieb pre cestujúcich, ale s komerčným projektom prevádzkovateľa, spoločnosti Slovak Lines, ktorá výrazne znížila kapacitu priestoru pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich z autobusov. To bude mať za následok prevádzkové obmedzenia a horší komfort cestovania,“ poznamenal hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach a dodal, že budú robiť maximum pre to, aby spoje odchádzali načas.
Podľa Arrivy je obmedzenie kapacity stanice naozaj výrazné. „Počet výstupíšť sa zníži z pôvodných ôsmich na dve, počet nástupíšť z 36 na 19 a parkovacie plochy pre autobusy sa zredukujú z 92 na 29 miest,“ priblížila spoločnosť s tým, že skracuje sa tiež čas pristavenia autobusov na nástupište, a to len na osem minút pred odchodom.
Spoločnosť Arriva Mobility Solutions upozorňuje, že tieto obmedzenia môžu viesť k častejším meškaniam, dlhšiemu čakaniu cestujúcich na nástupištiach a k zníženiu plynulosti prevádzky. „V prípade vzniku dopravnej zápchy priamo v priestoroch autobusovej stanice, môže byť výstup cestujúcich presunutý na náhradnú zastávku DPB – Košická,“ dodáva dopravca.
Na vyjadrenie Arrivy reagoval prevádzkovateľ stanice Nivy – spoločnosť Slovak Lines. „K 8. septembru sme na AS Nivy ukončili dočasné prevádzkové obmedzenia v súvislosti s avizovanou prestavbou. Cestujúci nemusia mať žiadne obavy, prevádzkovo je stanica nastavená a plne funkčná,“ uviedla spoločnosť s tým, že v prípade pochybností sú vždy k dispozícii na nástupiskách vo zvýšenom počte zamestnanci stanice.
Výhrady ich prekvapili
Podľa Slovak Lines je prestavba AS Nivy reakciou na klesajúci záujem o jej služby. „Stanica bola pôvodne dimenzovaná na 1 400 spojov denne, pričom dnes obslúži menej ako 900 spojov,“ poznamenal prevádzkovateľ. Pre lepšiu predstavu – v roku 2021 na AS Nivy obslúžili viac ako 336-tisíc spojov prímestskej hromadnej dopravy, minulý rok to bolo už len 224-tisíc spojov, teda o 33-percent menej.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Bratislavská integrovaná doprava(BID) argumentovali zníženie počtu spojov zefektívnením a optimalizáciou liniek.
„Na základe týchto skutočností a vývoja využívania AS Nivy sme aj my pristúpili k optimalizácii a zefektívneniu s cieľom udržať prevádzkový a ekonomický model stanice,“ vysvetlil Slovak Lines s tým, že v porovnaní s inými stanicami v Európe a na Slovensku budú aj naďalej poskytovať nadštandardné služby pre cestujúcich aj autobusových dopravcov.
„Výhrady autobusového dopravcu, spoločnosti Arriva, k zmenám v prevádzke AS Nivy sme zaregistrovali a prekvapili nás. O pripravovaných zmenách boli Arriva, magistrát Bratislavy, BSK aj spoločnosť BID detailne informovaní ešte pred začiatkom stavebných prác,“ konštatuje prevádzkovateľ stanice.
„Ak je cieľom spoločnosti Arriva využiť aktuálnu zmenu ako zámienku na presmerovanie ďalších svojich liniek mimo AS Nivy, uisťujeme všetkých, že na to nie je žiaden prevádzkový dôvod,“ dodáva Slovak Lines.