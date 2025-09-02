Národná diaľničná spoločnosť začína jesennú údržbu, odštartuje sa tunelom Bôrik

Práce sú plánované tak, aby čo najmenej obmedzili motoristov.
Tunel Bôrik
Tunel Bôrik. Foto: archívne, SITA/Gabriel Lipták.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v tomto týždni odštartuje jesennú údržbu tunelov, ktorá sa začne v stredu 3. septembra o 20:00 tunelom Bôrik. Okrem servisu technológií sa práce budú týkať aj opráv vozovky a potrvajú niekoľko nocí. Ako informovala NDS, práce sú plánované tak, aby čo najmenej obmedzili motoristov.

Údržba je plánovaná najmä na nočné hodiny, aby len minimálne zasiahla dopravný komfort motoristov v regióne,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Tunel Bôrik bude v stredu v noci uzavretý len v smere na Žilinu, vo štvrtok ráno bude opäť prejazdný. Rovnaký režim sa zopakuje vo štvrtok večer od 20:00 do piatkového rána. V piatok o 21:00 sa uzatvorí ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu a od soboty rána bude tunel uzatvorený v oboch smeroch až do večerných hodín 6. septembra.

Počas údržby sa okrem pravidelného servisu technológií uskutoční aj oprava vozovky prostredníctvom pružnej zálievky, kosenie okolia portálov a hĺbková kontrola celej tunelovej technológie. „V prípade nevhodných poveternostných podmienok môžu byť práce presunuté do ďalšieho týždňa,“ upozornila NDS.

