Priechody pre chodcov na Tomášikovej ulici v Bratislave budú bezpečnejšie, mesto zrealizuje viacero úprav

Hlavné mesto bude od pondelka realizovať bezpečnostné ostrovčeky na priechodoch pre chodcov na Tomášikovej ulici, v úseku medzi Ľanovou a Obilnou. Ako uvádza magistrát na sociálnej sieti, priechody tu viedli naraz cez tri jazdné pruhy, čo už dnes nie je v súlade s platnými predpismi.
Nehodový úsek
„Zároveň tu dochádzalo k nebezpečnému obchádzaniu vozidiel práve v blízkosti priechodov a stali sa tu viaceré nehody, vrátane smrteľnej,“ konštatuje mesto. Ostrovčeky rozdelia jazdné pruhy na menšie úseky a skráti sa tak čas, ktorý chodec trávi nechránený na vozovke.
„Pri realizácii ostrovčekov je vzhľadom na priestorové možnosti potrebné upraviť aj organizáciu dopravy v tomto úseku. V smere na Ružinovskú tak príde k čiastočnému skráteniu ľavého odbočovacieho pruhu,“ priblížilo mesto.
Svetelná signalizácia
Na križovatke Tomášikovej s Ružinovskou budú zároveň upravovať svetelnú signalizáciu v rannej špičke, aby sa minimalizoval dopad na dopravu na Tomášikovej v najvyťaženejšom čase, keď sa tu dlhodobejšie tvorili kolóny. Táto úprava zároveň zabráni obchádzaniu radu vozidiel, ktoré čakajú na prejazd križovatkou priamo pri priechode pre chodcov a priechod tak bude aj vďaka tejto úprave podľa mesta bezpečnejší.
V opačnom smere na Gagarinovu mierne upravia BUS pruh, ktorý bude slúžiť skôr len ako zastávka MHD. „Priebežný jazdný pruh bude vyosený tak, aby bolo možné obchádzať autobusy,“ dodalo mesto.