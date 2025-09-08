Priechody pre chodcov na Tomášikovej ulici v Bratislave budú bezpečnejšie, mesto zrealizuje viacero úprav

Dôvodom na zmeny sú viaceré nehody vrátane smrteľnej.
Prechod pre chodcov
Hlavné mesto bude od pondelka realizovať bezpečnostné ostrovčeky na priechodoch pre chodcov na Tomášikovej ulici, v úseku medzi Ľanovou a Obilnou. Ako uvádza magistrát na sociálnej sieti, priechody tu viedli naraz cez tri jazdné pruhy, čo už dnes nie je v súlade s platnými predpismi.

Nehodový úsek

Zároveň tu dochádzalo k nebezpečnému obchádzaniu vozidiel práve v blízkosti priechodov a stali sa tu viaceré nehody, vrátane smrteľnej,“ konštatuje mesto. Ostrovčeky rozdelia jazdné pruhy na menšie úseky a skráti sa tak čas, ktorý chodec trávi nechránený na vozovke.

Pri realizácii ostrovčekov je vzhľadom na priestorové možnosti potrebné upraviť aj organizáciu dopravy v tomto úseku. V smere na Ružinovskú tak príde k čiastočnému skráteniu ľavého odbočovacieho pruhu,“ priblížilo mesto.

Svetelná signalizácia

Na križovatke Tomášikovej s Ružinovskou budú zároveň upravovať svetelnú signalizáciu v rannej špičke, aby sa minimalizoval dopad na dopravu na Tomášikovej v najvyťaženejšom čase, keď sa tu dlhodobejšie tvorili kolóny. Táto úprava zároveň zabráni obchádzaniu radu vozidiel, ktoré čakajú na prejazd križovatkou priamo pri priechode pre chodcov a priechod tak bude aj vďaka tejto úprave podľa mesta bezpečnejší.

V opačnom smere na Gagarinovu mierne upravia BUS pruh, ktorý bude slúžiť skôr len ako zastávka MHD. „Priebežný jazdný pruh bude vyosený tak, aby bolo možné obchádzať autobusy,“ dodalo mesto.

