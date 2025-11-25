Expresné vlaky Bratislava - Košice zrýchlia, nový grafikon železníc prináša aj významné zmeny v regionálnej doprave

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavedie od nedele 14. decembra nový grafikon vlakovej dopravy 2025/2026. Priniesť má pozitívne zmeny v regionálnej i diaľkovej doprave. Snahou je najmä celková stabilizácia grafikonu po ukončení dlhodobých výluk na Slovensku.
Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, národný dopravca sa pri príprave zmien zameral najmä na zlepšenie prípojovosti, posilnenie vybraných úsekov s vysokým dopytom a rýchlejšie spojenia medzi najvýznamnejšími mestami.
„Nový grafikon zároveň prináša viac spojov v rannej a popoludňajšej špičke, podporu dochádzania do škôl a zamestnania, ako aj ďalšie kroky v modernizácii služieb,“ skonštatoval Baček.
Zrýchlenie expresov Tatran a Kriváň
Najvýraznejším posunom nového grafikonu je zrýchlenie expresov Tatran a Kriváň medzi Bratislavou a Košicami, pričom najrýchlejšie spoje zvládnu trasu za 4 hodiny a 53 minút.
Cestujúci plánujú vlak využívať častejšie, prieskum spokojnosti ZSSK však poukázal aj na výzvy
Rýchlik Zemplín bude po ukončení elektrifikácie na východe znova jazdiť až do Humenného, hoci už bez autovozňa pre nízke využitie. Na medzinárodnej linke Praha – Bratislava – Budapešť pribudnú moderné súpravy ComfortJet a RailJet, ktoré zabezpečia vyšší štandard služieb vrátane palubného portálu, rodinných priestorov či detského kina.
Zmeny v regionálnej doprave
Významné zmeny nastanú aj v regionálnej doprave. Na Záhorí začnú všetky vlaky na linke Bratislava – Kúty zastavovať v Sekuliach a posledný večerný spoj z Kútov do Skalice bude opäť zabezpečený vlakom.
Trenčiansky kraj získa ranný vlak do Handlovej a počas roka sa očakáva posilnenie spojov medzi Trenčínom a Žilinou. V Žilinskom kraji sa výrazne skrátia prestupy v Kraľovanoch. V regióne pribudnú aj posilnené diaľkové spoje smerujúce na Žilinu.
Lístok na vlak si kúpite aj na pošte, služba má zlepšiť dostupnosť verejnej dopravy - VIDEO, FOTO
V Nitrianskom kraji sa linka Nové Zámky – Levice vracia k pravidelnému taktu, počas špičky bude v hodinovom intervale. Po ukončení výluk zo strany ŽSR sa trate Nová Baňa – Levice a Fiľakovo – Lučenec v Banskobystrickom kraji vracajú do bežného režimu. Osobná doprava na trati Šahy – Zvolen bude naopak pre nízky dopyt pozastavená.
Na východnom Slovensku pribudnú počas pracovných dní nové spoje na linke Košice – Humenné a ZSSK pripravuje aj posilnenie dopravy pre budúcich zamestnancov závodu vo Valalikoch. V Prešovskom kraji pribudnú vlaky medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou.
Plánované výluky
ZSSK upozorňuje, že rok 2026 bude zároveň poznačený plánovanými výlukami, ktoré súvisia s modernizáciou tratí. Dotknú sa napríklad úsekov Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom, Cífer – Trnava, Poprad – Vydrník, Červená Skala – Telgárt či medzinárodného úseku Púchov – Horní Lideč.
ZSSK chystá veľké zmeny v nočných vlakoch. Staré vozne nahradia moderné, pribudne aj spojenie s Viedňou
„Tieto rekonštrukčné práce môžu ovplyvniť prevádzku niektorých vlakov,“ upozornil Baček. Počas letných prázdnin budú z dôvodu nižšieho dopytu niektoré regionálne vlaky obmedzené, pričom dopravca deklaruje zachovanie dostatočnej kapacity.