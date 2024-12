Národniari vyzývajú Šutaja Eštoka na prijatie postu predsedu parlamentu, chcú vyslať pozitívny signál

Slovenská národná strana (SNS) vyzýva ministra vnútra a predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka, aby prijal post predsedu Národnej rady (NR) SR. Národniari na to apelujú v súvislosti s upokojením situácie v spoločnosti. V tomto smere dodali, že ak chcú (vládna koalícia) vyslať pozitívny signál smerom k spoločnosti, je potrebné nastaviť nové vzťahy. Uviedli to v tlačovej správe, ktorú zaslala Zuzana Škopcová.

„Problémom našej vlády nie je to, či máme 76, alebo 79 poslancov, problémom našej vlády je, že naši voliči očakávali lepšie výsledky vlády, a to aj v rezorte ministerstva vnútra,“ uvádza SNS. Prechod Šutaja Eštoka z postu ministra na post predsedu parlamentu by podľa strany bol dobrým spoločenským signálom. Národniari tiež vyjadrili presvedčenie, že v NR SR sa podarí schváliť štátny rozpočet.

„Problémom vlády však nie je dostatočný počet poslancov, problémom vlády je to, že voliči očakávali výsledky vyšetrovania COVIDu, prijatie opatrení v zdravotníctve a mnohé iné. Naša vláda stratila prvý polrok v boji o prezidentský úrad, a druhý polrok s nešťastným atentátom na Roberta Fica,“ myslia si v SNS.

Taktiež sú presvedčení, že vláda musí najneskôr do roka vykonať podstatné reformy v takých oblastiach, ako je výstavba diaľnic, školstvo či zdravotníctvo. Národniari dodali, že bez reforiem, a bez toho, aby boli braní na zodpovednosť tí, „ktorí tu tri roky bačovali„, tak súčasnej vláde nepomôže ani 76, ani 79 poslancov.

„Vláda musí začať fungovať, premiér musí denne ministrov kontrolovať a jedine tak spoločne Smer-SD, SNS a Hlas-SD presvedčia voličov, aby ich volili aj v ďalšom období,“ uzatvára SNS.