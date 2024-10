Najviac turistov navštívilo cez leto Banskobystrický kraj, karty zamiešali najmä medzinárodné podujatia

V Banskobystrickom kraji sa počas letných prázdnin ubytovalo o 11,4 % viac návštevníkov ako v rovnakom období minulého roka. Kraj tak predbehol ostatné kraje, v ktorých rast návštevnosti nebol taký dynamický.

Záujem o návštevu Banskobystrického kraja a jeho osem regiónov kontinuálne rastie. Ako informovala výkonná riaditeľka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, k výraznému rastu počtu návštevníkov v letných mesiacoch tohto roka prispeli hlavne podujatia.

Markantný rast

„Banskobystrický kraj navštívilo v období júl – august 155 388 návštevníkov, pričom je dôležité zdôrazniť, že toto je štatistika ubytovacích zariadení, ktorá nezachytáva jednodňových návštevníkov,“ uviedla predsedníčka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus Daniela Volenská s tým, že títo ubytovaní hostia strávili v kraji v priemere 3,3 noci, čo je rovnako dlho ako v lete roku 2023.

Rast počtu ubytovaných návštevníkov v júli a auguste tohto roku v porovnaní s minulým rokom je markantný najviac v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Zvolen a Revúca. Podľa Jiřího Pěča z OOCR Stredné Slovensko, karty zamiešali najmä podujatia.

Medzinárodné podujatia

„Banská Bystrica hostila unikátne medzinárodné podujatia ako oslavy 80. výročia SNP, ktoré priviedli do Banskej Bystrice a jej okolia ako návštevníkov tak personál, ktorý zabezpečoval prípravu podujatia a to rádovo v stovkách až tisíckach ľudí a na niekoľko dní pred oslavami. Okrem toho sa tu na prelome júla a augusta konali Majstrovstvá Európy v atletike juniorov. Štatistiky určite pozitívne ovplyvnil aj medzinárodný tanečno-hudobný festival The Legits Blast, ktorého sa zúčastnili mladí ľudia z viac ako 90 krajín sveta,“ vymenoval Pěč.

Banskobystrický kraj sa dlhodobo drží na 4. priečke medzi krajmi z hľadiska turistických štatistík. V mesiacoch júl a august 2024 dosiahol Banskobystrický kraj 16 %-ný nárast počtu prenocovaní zahraničných ubytovaných návštevníkov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023. Podiel zahraničných turistov na celkovom počte ubytovaných návštevníkov bol v Banskobystrickom kraji v prázdninovom období roku 2024 14,7 %.

Význam cestovného ruchu

Z dlhodobého hľadiska je kraj z hľadiska počtu zahraničných návštevníkov a jeho podielu na celkovom počte návštevníkov na chvoste v rámci ostatných krajov. Toto si organizácie destinačného manažmentu v Banskobystrickom kraji uvedomujú a pracujú na dosiahnutí lepších výsledkov.

„Uvedomujeme si význam cestovného ruchu pre rozvoj našich regiónov. Snažíme sa cestovný ruch v kraji podporovať ako systémovými riešeniami, tak konkrétnymi projektmi,“ dodal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.