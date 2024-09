Deficit na podielových daniach dosiahol mínus 50 miliónov, môže dôjsť k obmedzeniu investícií do cestovného ruchu

V tomto roku bude deficit na podielových daniach mínus 50 miliónov eur, čo môže viesť k obmedzeniu investícií do cestovného ruchu. Informoval o tom predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, ktorý upozornil na nepriaznivú budúcnosť cestovného ruchu v mestách a obciach. Ako zdôraznil, samosprávy zohrávajú v tomto sektore kľúčovú úlohu.

Mestá a obce totiž dlhodobo investujú vlastné zdroje, aby udržiavali a rozvíjali turistické atrakcie, historické pamiatky, infraštruktúru a prírodné oblasti. Cestovný ruch je podľa Božika neoddeliteľným pilierom regionálneho rozvoja. Preto apeluje na vládu, aby zabezpečila finančnú stabilitu pre mestá a obce.

Vznik nových pracovných miest

„Mestá a obce sú pilierom cestovného ruchu, pretože nielenže tvoria atraktívne prostredie pre návštevníkov, ale zabezpečujú aj správu a rozvoj verejných priestorov, ktoré sú nevyhnutné pre turistický ruch,“ uviedol Božik s tým, že samosprávy pravidelne investujú do svojho majetku, ktorý má priamy vplyv na turistický potenciál.

„Tieto investície prispievajú nielen k tvorbe atraktívnych turistických destinácií, ale tiež k vzniku pracovných miest a podpore miestnej ekonomiky,“ doplnil predseda ZMOS.

Cestovný ruch pocíti škrty

Božik upozornil na skutočnosť, že napriek úsiliu mestá a obce čelia vážnym finančným problémom a v tomto roku bude deficit na podielových daniach mínus 50 miliónov eur, čo výrazne zasiahne rozpočty miest a obcí. To môže zasiahnuť do investícií do cestovného ruchu, pretože mestá budú musieť škrtať výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre ich fungovanie.

„Ak vláda neposkytne dodatočné financie, cestovný ruch bude jednou z prvých oblastí, ktorá pocíti škrty,“ upozornil Božik s tým, že výsledkom môže byť zastavenie turistických projektov a neudržateľné čerpanie eurofondov. To by podľa neho ohrozilo celý potenciál Slovenska ako turistickej destinácie.

Dôležitý krok k oživeniu cestovného ruchu

ZMOS doplnil, že víta zníženie DPH na ubytovacie služby na päť percent. Podľa Božika je to dôležitý krok k oživeniu domáceho cestovného ruchu, ktorý pomôže nielen veľkým hotelom, ale aj menším penziónom a lokálnym poskytovateľom služieb.

„V mnohých mestách a obciach cestovného ruchu tvoria dane z ubytovania významnú časť príjmov, v niektorých samosprávach dokonca viac ako 50 percent z celkových príjmov z daní a poplatkov,“ priblížil predseda ZMOS a doplnil, že by uvítali aj zrovnoprávnenie výberu miestnej dane za ubytovanie.

Typy ubytovacích služieb

„V súčasnosti totiž nie sú všetky typy ubytovacích služieb zdanené rovnakým spôsobom, čo vedie k finančným únikom. Mnohé formy prechodného ubytovania, ako napríklad apartmány či zdieľané platformy, nie sú oficiálne vedené ako ubytovacie zariadenia a neplatia daň,“ vysvetlil Božik.

Zavedenie inštitútu krátkodobého ubytovania by podľa neho zabezpečilo povinnosť uzatvárať zmluvy o krátkodobom ubytovaní, čo by viedlo k spravodlivejšiemu výberu miestnej dane a zároveň by zvýšilo príjmy samospráv.