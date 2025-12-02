Na východe Afganistanu verejne popravili muža odsúdeného za vraždu

Na východe Afganistanu verejne popravili muža, ktorý bol uznaný za vinného zo spáchania úkladnej vraždy. Poprava, ktorú ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) označila za neľudskú, sa konala na futbalovom štadióne v meste Chóst.
Svedkovia popravy pre agentúru AFP uviedli, že na muža trikrát vystrelil príbuzný obete, pričom scénu sledovali tisíce ľudí. Podľa údajov agentúry išlo v poradí o dvanástu verejnú popravu od roku 2021, keď sa vlády v Afganistane opäť ujalo islamistické hnutie Taliban.
Muž bol odsúdený na „odvetný trest“ za zabitie iného muža po tom, čo bol jeho prípad „veľmi podrobne a opakovane preskúmaný“, uvádza sa vo vyhlásení afganského najvyššieho súdu. Podľa súdu, „návrh na udelenie milosti príbuzní poškodeného odmietli“.
Takéto popravy by sa mohli „ukázať ako pozitívne, aby sa v budúcnosti nikto neodváži niekoho iného zabiť“, uviedol pre AFP na štadióne v Chóste priamy účastník popravy.