Chcela zomrieť, dnes dáva góly. Afganské futbalistky v exile píšu príbeh nádeje

Manoozh Nooriová, 22-ročná afganská futbalistka, ktorá ušla z krajiny po návrate Talibanu k moci v roku 2021, povedala, že vtedy „chcela zomrieť“, pretože už nemohla robiť to, čo milovala – hrať futbal.

Taliban zakázal ženám a dievčatám nad 12 rokov chodiť do školy, pracovať či športovať, čo viedlo mnohé ženy k úteku zo svojej vlasti.

Hlas afganských žien

Nooriová teraz hrá v tíme Afghan Women United, ktorý vznikol medzi Európou a Austráliou, kde žijú aj ďalšie členky tímu. Nedávno sa zúčastnili na prvom medzinárodnom turnaji FIFA Unites: Women’s Series v Maroku, kde Nooriová strelila prvý gól tímu v zápase proti Čadu.

Hoci tím prehral zápasy proti Čadu a Tunisku, zaznamenal výrazné víťazstvo 7:0 nad Líbyou. Účasť afganských žien na turnaji označil prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino za „krásny príbeh“, ktorý píšu pre mnohé dievčatá a ženy po celom svete.

Útočníčka Nilab Mohammadiová, bývalá vojačka a reprezentantka Afganistanu, zdôraznila, že futbal pre nich nie je len šport, ale symbol života a nádeje. „V Afganistane už nie je sloboda, najmä pre ženy, ale teraz budeme ich hlasom,“ povedala.

Odhodlané pokračovať

Stredopoliarka Mina Ahmadiová, ktorá študuje medicínu v Austrálii, vyhlásila, že stratili sen hrať doma, no uznanie od FIFA im prinieslo časť z tohto sna späť. Tím Afghan Women United usiluje o oficiálne uznanie ako afganský ženský národný tím, keďže ženy v Afganistane nemajú možnosť hrať futbal.

Výskumníčka Aish Raviová, ktorá pracovala s hráčkami, ich označila za „neuveriteľné, silné a inšpirujúce“, pretože prekonali obrovské prekážky len preto, aby mohli hrať futbal. Aj keď je pre ne ťažké prispôsobiť sa životu v cudzine, Nooriová a jej spoluhráčky sú odhodlané pokračovať v hre a bojovať za svoje práva.

