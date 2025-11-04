Chcela zomrieť, dnes dáva góly. Afganské futbalistky v exile píšu príbeh nádeje

Manoozh Nooriová, 22-ročná afganská futbalistka, ktorá ušla z krajiny po návrate Talibanu k moci v roku 2021, povedala, že vtedy „chcela zomrieť“, pretože už nemohla robiť to, čo milovala – hrať futbal.
Taliban zakázal ženám a dievčatám nad 12 rokov chodiť do školy, pracovať či športovať, čo viedlo mnohé ženy k úteku zo svojej vlasti.
Hlas afganských žien
Nooriová teraz hrá v tíme Afghan Women United, ktorý vznikol medzi Európou a Austráliou, kde žijú aj ďalšie členky tímu. Nedávno sa zúčastnili na prvom medzinárodnom turnaji FIFA Unites: Women’s Series v Maroku, kde Nooriová strelila prvý gól tímu v zápase proti Čadu.
Hoci tím prehral zápasy proti Čadu a Tunisku, zaznamenal výrazné víťazstvo 7:0 nad Líbyou. Účasť afganských žien na turnaji označil prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino za „krásny príbeh“, ktorý píšu pre mnohé dievčatá a ženy po celom svete.
Útočníčka Nilab Mohammadiová, bývalá vojačka a reprezentantka Afganistanu, zdôraznila, že futbal pre nich nie je len šport, ale symbol života a nádeje. „V Afganistane už nie je sloboda, najmä pre ženy, ale teraz budeme ich hlasom,“ povedala.
Odhodlané pokračovať
Stredopoliarka Mina Ahmadiová, ktorá študuje medicínu v Austrálii, vyhlásila, že stratili sen hrať doma, no uznanie od FIFA im prinieslo časť z tohto sna späť. Tím Afghan Women United usiluje o oficiálne uznanie ako afganský ženský národný tím, keďže ženy v Afganistane nemajú možnosť hrať futbal.
Výskumníčka Aish Raviová, ktorá pracovala s hráčkami, ich označila za „neuveriteľné, silné a inšpirujúce“, pretože prekonali obrovské prekážky len preto, aby mohli hrať futbal. Aj keď je pre ne ťažké prispôsobiť sa životu v cudzine, Nooriová a jej spoluhráčky sú odhodlané pokračovať v hre a bojovať za svoje práva.
This image is a symbol of pride for Afghan women and people of Afghanistan. In recent years, especially after the fall of the republic, sports have been one of the few sources of joy and pride for Afghans.
Congrats, to Afghan girls’ football team has once again played bravely. pic.twitter.com/UmZSEz4MvT
— Jahanzeb Khan (@Jahanzeb_Khan20) November 2, 2025