Taliban hlási desiatky mŕtvych pakistanských vojakov v pohraničných stretoch

Tieto údaje však neboli nezávisle overené a Pakistan neuviedol oficiálny počet obetí.
Afganská vláda v nedeľu oznámila, že počas nočných ťažkých pohraničných stretov medzi Afganistanom a Pakistanom zahynuli desiatky pakistanských vojakov a deväť afganských príslušníkov hnutia Taliban.

Talibovia hlásia desiatky mŕtvych

Afganské sily spustili útoky na pakistanských vojakov pozdĺž spoločnej hranice v reakcii na údajné letecké útoky pakistanskej armády na Kábul vo štvrtok večer. Islamabád priamo nepriznal zodpovednosť za tieto útoky, no opakovane zdôraznil právo na obranu proti rastúcej militantnosti, ktorú podľa neho plánujú z afganského územia.

Hovorca afganskej vlády Zabihulláh Mudžahíd uviedol, že počas stretov zahynulo 58 pakistanských vojakov a približne 30 bolo zranených, zatiaľ čo na afganskej strane prišlo o život deväť bojovníkov. Tieto údaje však neboli nezávisle overené a Pakistan neuviedol oficiálny počet obetí.

Boje sa dočasne zastavili

Mudžahíd tiež informoval, že v dôsledku mediácie zo strany Rijádu a Dauhy sa od polnoci zastavili odvetné akcie, no obvinil pakistanské jednotky z útokov na afganské sily v nedeľu ráno. Saudská Arábia, Irán a Katar vyzvali obe strany na zdržanlivosť.

Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf ostro odsúdil provokácie zo strany Afganistanu a zdôraznil, že „na obranu Pakistanu nebude žiadny kompromis“ a každá provokácia „sa stretne so silnou a účinnou odpoveďou“. Obvinil Taliban, že umožňuje teroristickým skupinám využívanie afganského územia.

