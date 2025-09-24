Neplnoleté dievča Rusi v ukrajinskej dedine použili ako živý štít po tom, ako zabili jeho rodičov

Ruskí vojaci v Doneckej oblasti použili ako živý štít maloleté dievča po tom, ako popravili jeho rodičov. Stálo sa to v dedine Šandryholove, ktorá leží pri frontovej línii. Uviedol to v stredu ukrajinský 3. armádny zbor, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
Ešte pred útokom na dedinu ruský veliteľ s kódovým označením Bali prikázal svojim vojakom, aby „bez rozdielu zabili všetkých“, vrátane civilistov, „okrem detí“. Vojaci 3. armádneho zboru zverejnili video so zábermi zajatia dievčaťa aj so záznamom rozkazov ruského veliteľa.
Rusi vtrhli do domu, zastrelili rodičov dievčaťa a následne ho odviedli. Podľa ukrajinských obrancov potom dievča použili ako štít, aby na nich ukrajinské jednotky nestrieľali. „Zachytené rádiové správy dokazujú, že ruské akcie boli vopred naplánované,“ uvádza sa v stanovisku.
OSN potvrdila, že od začiatku rozsiahlej ruskej invázie prišlo o život už viac ako dvetisíc ukrajinských detí. Skutočný počet obetí je pravdepodobne podstatne vyšší, pretože Moskva nepovoľuje nezávislým pozorovateľom vstup do najviac vojnou zničených oblastí.