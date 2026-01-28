Rusi zasiahli osobný vlak, zabili štyroch. Počet obetí utorkových útokov stúpol na 11, zasiahnutá bola aj energetická infraštruktúra

Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že vo vlaku cestovalo približne 200 pasažierov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War
Osobný vlak po ruskom útoku 27. januára 2026 v Charkovskej oblasti na Ukrajine. Foto: Ukrainian Emergency Service via AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Počet obetí utorkových ruských útokov vzrástol na jedenásť po tom, ako ukrajinské úrady oznámili, že pri zásahu osobného vlaku v Charkovskej oblasti zomreli štyria ľudia.

Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že vo vlaku cestovalo približne 200 pasažierov. „Neexistuje a nemôže existovať žiadne vojenské odôvodnenie zabíjania civilistov vo vlakovom vozni,“ napísal na ukrajinský líder na Telegrame. Prokuratúra zverejnila fotografie zadymeného a poškodeného vozňa.

Okrem útokov na civilné ciele naprieč Ukrajinou, pri ktorých bolo zabitých ďalších sedem ľudí a desiatky boli zranené, ruská armáda pokračovala v úderoch na energetickú infraštruktúru.

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
19 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Súkromná energetická spoločnosť DTEK oznámila, že ruské sily spôsobili „obrovské“ škody na jednom z jej zariadení v Odeskej oblasti.

Zasiahnutá bola aj energetický infraštruktúra štátnej plynárenskej firmy Naftogaz v Ľvovskej oblasti. Spoločnosť informovala, že po útoku spôsobil požiar jej objektu v západnej časti krajiny, a dodala, že išlo už o piaty podobný útok na jej zariadenia tento mesiac.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
19 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Firmy a inštitúcie: DTEKNaftogaz
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vlak Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk