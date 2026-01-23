Približne 25 percent obytných budov v Kyjeve zostáva v mrazivom počasí bez kúrenia

Po ruských útokoch na kritickú infraštruktúru zostalo v Kyjeve bez kúrenia 2 600 obytných budov, teda približne 25 % bytového fondu mesta. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informoval o tom vo štvrtok starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko.
Obnova elektriny a tepla
Kyjev, ktorý mal pred vojnou zhruba tri milióny obyvateľov, sa po nedávnych útokoch Kremľa stále snaží obnoviť dodávky elektriny, tepla a vody. Podľa Klička vo štvrtok obnovili dodávky tepla v 600 budovách.
Ruské útoky na infraštruktúru vyhnali tento mesiac z Kyjeva viac ako pol milióna ľudí
Niektoré domácnosti sú od 9. januára bez kúrenia a elektriny. Starosta ukrajinskej metropoly pre agentúru AFP uviedol, že Kyjev tento mesiac opustilo približne 600-tisíc obyvateľov.
Rusko v posledných týždňoch, keď teploty klesali pod mínus 10 stupňov Celzia, zintenzívnilo cielené útoky na ukrajinskú energetiku. Ukrajinská vláda tvrdí, že cieľom týchto útokov je zlomiť morálku civilného obyvateľstva počas zimy.
Zločiny proti ľudskosti
Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) klasifikovala ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru ako zločiny proti ľudskosti. SBU zhromaždila dôkazy, ktoré podľa nej ukazujú, že Kremeľ vedie konzistentnú politiku ničenia ukrajinského národa.
Zelenskyj v Davose tvrdo naložil Orbánovi: „Zaslúži si facku.“ Maďarský premiér okamžite reagoval
Od začiatku terajšej vykurovacej sezóny zaznamenali na Ukrajine 256 ruských leteckých útokov na energetické zariadenia a vykurovacie systémy. Podľa SBU okupanti od začiatku októbra minulého roka doteraz zámerne zaútočili na 11 vodných a 45 tepelných elektrární. Informuje o tom ukrajinský web UNN.