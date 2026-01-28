Na Srba čaká ďalší Talian. Sinner v semifinále Australian Open vyzve Djokoviča

Kvarteto semifinalistov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny je kompletné. Po Španielovi Carlosovi Alcarazovi, Nemcovi Alexandrovi Zverevovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi sa medzi najlepšiu štvoricu hráčov prebojoval podľa očakávania aj Talian Jannik Sinner.
Svetová aj nasadená dvojka a obhajca titulu na Australian Open v Melbourne v stredu bez straty setu zdolal americkú osmičku „pavúka“ Bena Sheltona 6:3, 6:4, 6:4. Sinner na turnaji stratil zatiaľ len jeden set a blíži sa k finále.
„Postupujeme deň po dni. Dnes som cítil, že sa opäť lepšie hýbem, cítim sa fyzicky silnejší,“ povedal Sinner po postupe už do šiesteho semifinále turnaja grandslamu bez prerušenia.
„Všetci vieme, aká výzva ma čaká,“ dodal na adresu svojho semifinálového súpera Djokoviča, ktorý má na konte 24 grandslamových titulov.
„Sú to chvíle, na ktoré sa trénuje a pre ktoré sa ráno vstáva. Posúva to hráča aj človeka vpred a máme šťastie, že Novak ešte stále hrá neuveriteľný tenis vo svojom veku,“ doplnil taliansky tenista.
Sinner a Shelton odohrali už desiaty vzájomný duel na okruhu, pričom Američan vyhral iba prvý z nich v roku 2023. Pred rokom Sinner v Melbourne vyradil Sheltona v semifinále.
Štvornásobný grandslamový šampión Sinner bol počas zápasu sebavedomý a nezdal sa byť vyvedený z miery ani pri snahe agresívneho Sheltona, ktorý sa snažil využiť hlučný dav priaznivcov.
V treťom sete sa obom hráčom darilo držať si servis, no Shelton spravil až 33 nevynútených chýb. Sinner potom využil druhý mečbal a duel dotiahol do víťazného konca.
Rekordný desaťnásobný víťaz tohto turnaja Novak Djokovič sa do semifinále dostal po tom, čo jeho taliansky súper Lorenzo Musetti zo zápasu odstúpil pre zranenie, keď predtým získal úvodné dva sety a v treťom prehrával 1:3.