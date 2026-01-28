Športová tragédia. Musseti viedol 2:0 na sety, no Djokovič šťastne postúpil do semifinále Australian Open - VIDEO

Sen Novaka Djokoviča o zisku rekordného 25. titulu vo dvojhre na grandslamových turnajoch stále žije.
Bývalá svetová jednotka postúpila do semifinále na úvodnom podujatí tzv. veľkej štvorky Australian Open v Melbourne aj šťastnou zhodou okolností.
Menšík nenastúpi proti 10-násobnému víťazovi Djokovičovi. Zradili ho brušné svaly
Djokovičov taliansky súper Lorenzo Musetti vyhral prvé dva sety 6:4 a 6:3, ale za stavu 1:2 v treťom sete si poranil pravú nohu. Po ošetrení fyzioterapeutom sa snažil pokračovať, ale po odohraní jedného gemu za stavu 1:3 po dvoch hodinách a ôsmich minútach musel zo zápasu odstúpiť.
Smutný rekordér
Stále platí, že Musetti nevyhral nad Djokovičom na grandslamových turnajoch zo štyroch vzájomných zápasov ani jeden. Dvadsaťtriročný Talian sa stal prvým hráčom v otvorenej tenisovej ére po roku 1968, ktorý musel skrečovať zápas na grandslamovom turnaji z vedenia 2:0 na sety.
Skoré uzdravenie
„Neviem, čo povedať okrem toho, že mi ho je naozaj ľúto. Bol oveľa lepším hráčom v tomto zápase. Dnes večer som už bol na ceste domov. Takéto veci sa však v športe stávajú. Stalo sa mi to už niekoľkokrát, ale byť vo štvrťfinále grandslamového turnaja, mať dva sety k dobru a takmer všetko pod kontrolou, je to nešťastná situácia. Prajem skoré uzdravenie,“ zhodnotil Novak Djokovič v prvom pozápasovom rozhovore do mikrofónu organizátorov Australian Open.
Alcaraz sa na Australian Open dostal do svojho prvého semifinále, v boji o finále ho čaká Zverev
Trináste semifinále
Fenomenálny Srb postúpil do semifinále v Melbourne Parku po trinásty raz, stále útočí na svoj jedenásty miestny titul. Šťastným triumfom nad Musettim sa Djokovič dostal na métu 103 víťazných zápasov na Australian Open, čím sa odpútal od Rogera Federera ako rekordér v počte víťazných súbojov na tomto podujatí.
Súperom Djokoviča v semifinále bude Talian Jannik Sinner. Svetová dvojka vyprevadila z kurtu nasadenú osmičku Američana Bena Sheltona s výsledkom 6:3, 6:4, 6:4.