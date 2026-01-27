Alcaraz sa na Australian Open dostal do svojho prvého semifinále, v boji o finále ho čaká Zverev

Španielsky tenista Carlos Alcaraz na Australian Open ešte nestratil ani set a je o ďalší krok bližšie k tomu, aby sa stal najmladším mužom v histórii s titulom na každom z grandslamov.
Carlos Alcaraz
Prvú semifinálovú dvojicu dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne obstarajú svetová jednotka Španiel Carlos Alcaraz a trojka hodnotenia Nemec Alexander Zverev. Kým líder svetového rebríčka sa medzi Top 4 v Melbourne Parku dostal premiérovo, pre jeho súpera to bude už štvrtá semifinálovú účasť, tretia bez prerušenia.

Alcaraz si v Arene Roda Lavera suverénne poradil s domácim Alexom de Minaurom, ktorého zdolal 7:5, 6:2, 6:1. Španielsky tenista zatiaľ na turnaji nestratil ani jeden set a výrazne sa približuje k zisku svojho premiérového titulu na tomto podujatí, celkovo siedmeho.

Po súboji vyjadril spokojnosť s postupným zlepšovaním svojej hry v každom kole. „Som naozaj šťastný z toho, ako hrám v každom zápase, moja úroveň neustále rastie. Dnes som sa cítil veľmi komfortne a predviedol som tenis, na ktorý som hrdý,“ vyhlásil. Pri predošlých štyroch účastiach na Australian Open nikdy neprešiel cez štvrťfinále.

Zverev postúpil cez Američana Lernera Tiena, ktorého zdolal 6:3, 6:7 (5), 6:1, 7:6 (3). Jeho španielsky súper pre semifinále zdôraznil, že zápas proti Zverevovi bude takticky náročný. „Pozoroval som ho počas celého turnaja a viem, že hrá skvelý, agresívny tenis. Musím byť pripravený nielen ja, ale aj môj tím. Bude to veľký súboj,“ vyhlásil Alcaraz.

Semifináloví súperi zatiaľ odohrali dvanásť vzájomných zápasov a obaja majú na konte po šesť triumfov. Alcaraz je blízko k tomu, aby sa stal najmladším mužom v histórii, ktorý vyhrá všetky štyri grandslamové turnaje. Súčasným držiteľom tohto rekordu je Rafael Nadal, ktorý to dosiahol vo veku 24 rokov.

Alcaraz počas medzisezónneho obdobia intenzívne pracoval na koncentrácii a stabilite svojej hry, cieľom bolo minimalizovať kolísanie výkonnosti v zápasoch, čo sa mu momentálne darí naplno predvádzať aj na kurte.

Ďalší dvaja semifinalisti budú známi v stredu. Vo štvrťfinále desaťnásobný víťaz z Melbourne Srb Novak Djokovič vyzve Taliana Lorenza Musettiho, víťaz tohto zápasu si zmeria sily s obhajcom titulu Talianom Jannikom Sinnerom alebo Američanom Benom Sheltonom.

