Hráčky podporili výzvu Gauffovej na viac súkromia počas turnajov. Cítime sa ako zvieratá v ZOO, myslí si Swiateková

Americká tenistka Cori Gauffová označila samú seba za „skutočnú osobu s reálnymi pocitmi“ po tom, čo na Australian Open prišla o súkromie počas vypätých chvíľ. Stále len 21-ročná Američanka bola zachytená kamerami, keď v útrobách štadióna si po prehre vo štvrťfinále ventilovala frustráciu, odniesla si to jej raketa. Skúšala si nájsť miesto, kde by mohla svoje pocity vyjadriť súkromne, ale kamery jej to znemožnili.
„Snažila som sa ísť niekam, kde by to nevysielali, no stal sa opak,“ uviedla Gauffová. Zároveň s ľútosťou požiadala o diskusiu na tému súkromia na turnajoch. Podľa nej jediným naozaj súkromným miestom v Melbourne Parku je šatňa.
Podporu jej vyjadrila legenda amerického tenisu Serena Williamsová, ktorá na sociálnej sieti upozornila, že vášeň, starostlivosť a nechuť prehrávať sú prirodzené vlastnosti športovcov a nie je na nich nič zlé.
Počas diskusie sa pripojila aj poľská hráčka Iga Swiateková, ktorá poukázala na nadmerné sledovanie tenistiek mimo kurtu. „Cítime sa ako zvieratá v ZOO, ktoré sú pozorované stále – dokonca aj v okamihu, keď idú na toaletu,“ povedala Poľka a zdôraznila, že by bolo pekné mať priestor na nerušený proces mentálneho nastavenia počas zápasu.
Swiateková bola taktiež stredobodom udalosti mimo kurtu, keď si zabudla svoju akreditáciu a nemohla sa dostať do posilňovne. Všetko zaznamenala kamera a video obletelo svet.
Podobne sa vyjadrila aj šiesta nasadená, Američanka Jessica Pegulová, ktorá odsúdila neustále sledovanie kamerou hráčov mimo kurtu a nazvala to „inváziou do súkromia“.
Jej krajanka Amanda Anisimovová, naopak, poznamenala, že sa snaží ignorovať pozornosť okolia. Súhlasila, že súkromné momenty ako tie Gauffovej sú zverejnené bez jej súhlasu, čo je nesprávne.
Úvodný grandslamový turnaj sezóny tak výrazne vyvolal diskusiu o hraniciach medzi verejným a súkromným životom športovcov na veľkých podujatiach.