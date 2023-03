Na Slovensku vrcholí „legislatívna džungľa“ a vláda porušuje ústavu, tvrdí Národný kontrolný úrad (video)

Národný kontrolný úrad (NKÚ) SR považuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) za jedného z najvýznamnejších partnerov. Uviedol to predseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy na štvrtkovej tlačovej besede po rokovaní NKÚ a ZMOS-u.

Na Slovensku vrcholí „legislatívna džungľa“

„85 percent všetkých životných situácií, ku ktorým sa dostáva každý občan Slovenska od narodenia až po smrť, sa odohráva na úrovni obce, mesta a ten, kto pomáha občanovi s riešením týchto životných situácií, je práve miestna samospráva,“ tvrdí Andrassy.

Dodal, že ZMOS a samospráva má byť tým najbližším partnerom pre slovenskú vládu, aj pre parlament. „Nie je možné, aby sa v rámci Národnej rady SR a vlády prijímali zásadné rozhodnutia, ktorými sa menia kompetencie a pôsobnosť miestnej samosprávy bez toho, aby tieto zmeny boli prediskutované s predstaviteľmi miestnej samosprávy,“ myslí si predseda NKÚ.

Podľa jeho názoru na Slovensku vrcholí „legislatívna džungľa“ a dostávame sa do najväčšieho „pralesu“ za ostatných 30 rokov.

Charta miestnej správy

Andrassy tvrdí, že s predstaviteľmi ZMOS-u diskutovali aj o charte miestnej samosprávy. „Tá hovorí o tom, že samospráva je nezávislá a obce a mestá konajú vo svojom mene. Ale na to majú dostať finančné prostriedky a ak sa niečo na samosprávu presúva, malo by to byť na základe diskusie práve s predstaviteľmi samosprávy,“ konštatoval Andrassy.

Dodal, že aj na základe energetickej krízy a inflácie, ktorá tu v súčasnosti panuje, sa dostávame na hranu udržateľného smerovania štátnych verejných financií.

„Ak vláda a samospráva spoločne nebudú riešiť stav štátneho a verejného rozpočtu a nenájdu účinné kompenzačné opatrenia, ktoré pomôžu samospráve znášať dôsledky krízy, tak je ohrozené fungovanie nielen oddychových voľnočasových zariadení v pôsobnosti samospráv, ale bude problém z hľadiska energetickej náročnosti zabezpečiť fungovanie materských škôl,“ upozornil.

Štát porušuje Ústavu SR

Zároveň tvrdí, že štát porušuje Ústavu SR a dodal, že v nej je jasne zadefinované, že samosprávy majú právo a povinnosť vykonávať nielen originálne, ale aj prenesené kompetencie, no na ich výkon podľa Andrassyho musí štát poskytnúť samosprávam dostatok financií.

Predseda ZMOS-u Branislav Tréger tvrdí, že NKÚ SR im pomáha najmä v oblasti edukácie. „Memorandum sme nepodpisovali preto, aby bolo formálne, ale preto, aby sme si vyprecizovali niektoré problémy, ktoré nás nejakým spôsobom ťažia a hľadáme také riešenie, ktoré by bolo výhrou na obidvoch stranách. A teda, aby sa aj po kontrolnej činnosti spravili nápravy a, samozrejme, sme ochotní akceptovať tieto veci a aplikovať ich do praxe, aby sa už neopakovali,“ uviedol Tréger.

Rokovania s Hegerom

Podpredseda ZMOS-u Jozef Božik informoval, že rokovania, ktoré tento týždeň absolvovali s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a so štátnym tajomníkom ministerstva financií Marcelom Klimekom ukázali, že vláda má záujem pomôcť.

„Vzhľadom na vývoj verejných financií sa obávame, či táto pomoc bude celoročná a obávame sa, či štát na to naozaj bude mať,“ povedal. Tréger dodal, že od súčasnej vlády a poslancov Národnej rady SR požadujú legislatívny kľud až do konca ich pôsobenia.