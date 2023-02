Kto škodí mestám a obciam, ubližuje ľuďom, vyhlásil Kaliňák zo ZMOS-u na proteste pred parlamentom (foto)

Ten, kto škodí mestám a obciam, ubližuje ľuďom. Uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák počas stredajšieho protestu ZMOS-u pred Národnou radou SR.

„Drahí komunálni lídri,“ uviedol na úvod svojho príhovoru. „Dnes sem nikto z vás nemusel prísť, ale každý sem chcel prísť. V priebehu roku 2022 sme mali sedem protestov. Žiadny nebol kuvičí hlas. Každý hovoril o tom, čo sa bude diať, ak nám vláda nehodí záchranné koleso,“ povedal Kaliňák. Dodal, že v januári tohto roku sa konali už tri protesty. „Mestá a obce nie sú bankomat, ani šklbaná hus,“ dodal.

Najhoršia situácia za 30 rokov

Predseda Komory miest a podpredseda ZMOS-u Jozef Božik na proteste uviedol, že už bolo dosť šklbania a likvidácie samosprávy.

„Prišiel čas, keď sa samospráva ozýva. Aktuálne sme v období, keď to je pre samosprávy najhoršie za ostatných 30 rokov. Je hanbou, že sa musíme zhromažďovať preto, aby sme mohli slúžiť našim občanom. Cítim to tak, že politici, ktorí sa dostanú do Bratislavy, zabudnú, kde majú trvalý pobyt,“ tvrdí Božik.

Kompenzačná schéma je na dve veci

Dodal, že prišli jasne povedať, že kompenzačná schéma, ktorú prezentoval dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman, je pre väčšinu miest a obcí za mesiac január „na dve veci.“

„Tou druhou vecou je nič, respektíve na nič. Tú prvú hovoriť nebudem, aby som nebol ostrakizovaný, že používam neprimerané vyjadrenie.“ Zároveň si podľa Božika štát počas pripravovania kompenzácie za minulý rok vybral dva mesiace – august a september.

„Vtedy sa menej kúri a svieti. Ale na október, november a december zabudol. V Česku a Rakúsku berú samosprávy ako partnerov, len tu na Slovensku sa na samosprávu zabúda,“ povedal.

Požiadaviek majú viacero

Zároveň uviedol, že potrebujú, aby sa štát vrátil ku kompenzačnej schéme za október, november a december.

„Ďalej požadujeme, aby stropné limity boli reálne a boli znížené. V prípade elektriny zo 199 na 100 eur. V prípade plynu z 99 na 50 eur. Už aj tieto limity znamenajú, že platíme o 100 percent viac ako počas uplynulých rokov,“ povedal Božik.

Ďalej apeloval, že sa okamžite musia riešiť dotácie, respektíve vykrytie obrovských nárastov cien tepla vo verejných budovách vo vlastníctve obcí a miest – knižnice, domy kultúry, školské jedálne. „Zároveň požadujeme, aby tí, ktorí sú v najpočetnejšej strane, ktorá má 40 členov a schádzajú sa podľa toho, ako sa predseda ráno zobudí, nepredkladali zákony a nedestabilizovali samosprávu,“ požaduje Božik.

Dodal, že rozpošlú listy prezidentke SR Zuzane Čaputovej, predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) a dočasne poverenému predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi (OĽaNO).

Mestá a obce suplovali štát

Podpredseda Komory miest a starosta Bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren je rád, že sa na proteste zúčastnilo veľa ľudí.

„Dnes ráno sa ma jeden kolega pýtal, prečo sa zúčastním na tomto proteste, veď Ružinov je veľké mesto a my to podľa neho vždy nejak zvládneme a zariadime, aby dobre bolo. Presne o tom to je. Za posledné roky to boli práve mestá a obce, ich zamestnanci, komunálni lídri, ktorí suplovali štát všade tam, kde to potreboval,“ myslí si Chren. Doplnil, že prišli, aby naozaj ukázali, že štát musí riešiť problémy, ktoré spôsobuje.