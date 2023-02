Parlament si robí zo samospráv „bankomat a šklbanú hus“, obciam hrozia existenčné problémy, tvrdí riaditeľ ZMOS

Od apríla môžu mať mnohé samosprávy existenčné problémy pre vysoké ceny energií. Upozorňuje na to ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Ako povedal v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl, schéma pomoci samosprávam v súvislosti s vysokými cenami energií nebola vopred pripravená a v týchto dňoch by mala byť zverejnená prvá výzva.

Vyššie faktúry za energie

„Dnes nám je jasné, že vláda nebude pomáhať samosprávam za mesiace október, november, december minulého roka a v tomto roku by mali byť kompenzácie do konca marca. Takže od 1. apríla vieme, že máme problém,“ povedal Kaliňák.

Zároveň kritizoval, že financie sú v jednej veľkej množine a bude ťažké preukázať, koľko z toho vyčerpali samosprávy. Kompenzačná schéma zároveň nemyslí na zhruba 500 obcí, ktoré nie sú plynofikované. Na vykurovanie využívajú napríklad pelety či drevoštiepku.

Mestá a obce podľa jeho slov dostávajú niekoľkonásobne vyššie faktúry za energie, ako platili pred rokom.

Samosprávam uškodil prorodinný balík

„Máme veľmi veľa príkladov, ktoré dokazujú, že ak by s nami vláda komunikovala už vlani, keď sme mali sedem protestov v priebehu roka, tak na všetky tie nuansy sme ich vedeli upozorniť. Určite by bola nastavená taká výzva, ktorá by dnes vedela samosprávam aj reálne pomôcť,“ povedal Kaliňák.

Samosprávam podľa neho veľmi uškodil tzv. prorodinný balík, ktorý schválila vláda. Mestám a obciam v tomto roku zobral 618 miliónov eur. Kaliňák hovorí, že to bol protirodinný balík, pretože vláda si neuvedomila, že najviac životných situácií pre rodiny zabezpečujú mestá a obce a ak im ukrojí peniaze, tie ich budú musieť opäť vybrať od ľudí.

Zo samospráv robia „bankomat a šklbanú hus“

Toto všetko sa už teraz premietlo v mnohých mestách a obciach napríklad do zvýšených poplatkov v školách a škôlkach, cenách za stravu v domovoch sociálnych služieb alebo zvýšených cenách vstupného na plaváreň či klzisko.

Kaliňák upozorňuje na to, že najväčšie mestá už obmedzujú služby a tie najmenšie sú pred hranicou ekonomického kolapsu. Na Slovensku je vyše 1 120 dedín, ktoré majú do 500 obyvateľov.

„Ak im príde faktúra za elektrinu 10-tisíc eur a vlani platili tritisíc eur, tak tá dedina nemá z čoho zaplatiť a bude si musieť zobrať úver, ale aj ten je pre ňu príliš drahý,“ poukázal Kaliňák.

Ako ďalej dodal, aj teraz po páde vlády sú v parlamente permanentne návrhy, ktoré si robia zo samospráv „bankomat a šklbanú hus“.