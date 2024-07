Na Slovensku je nevyhnutné čo najskôr mobilizovať všetku dostupnú pracovnú silu, apeluje RÚZ

Prepad v rebríčkoch globálnej konkurencieschopnosti, stagnujúca produktivita práce, či neudržateľné verejné financie. To sú podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) len niektoré z nelichotivých konštatovaní Národnej banky Slovenska, podľa ktorej je najväčšou výzvou ľudský kapitál a starnutie populácie.

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) na tento stav v súvislosti s nedostatkom pracovníkov upozorňujú dlhodobo. Na štvrtkovej tlačovej besede vyzvali vládu, aby sa problematikou začala urýchlene a komplexne zaoberať.

Chýbajú ľudia s potrebnými kvalifikáciami

„Na pracovnom trhu dnes nemáme ľudí s kvalifikáciami, ktoré podniky potrebujú,“ povedal prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský. Naša krajina podľa jeho slov nevie systémovo pracovať s hľadaním talentu, no zároveň vzdelávací systém nereflektuje na skutočné potreby pracovného trhu a nepripravuje do praxe absolventov s potrebným súborom schopností.

„Najšikovnejší ľudia odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia. U väčšiny tých, ktorí zostanú doma, zase narážame na neochotu vzdelávať sa a zvyšovať svoju kvalifikáciu počas života,“ doplnil Lelovský. Vláda podľa únie hovorí, že zamestnanosť na Slovensku stúpa, a teda že problém s nedostatkom pracovníkov neexistuje.

Zamestnávatelia sú do prijímania nútení

„V skutočnosti je to tak, že zamestnávatelia sú nútení prijímať do zamestnania uchádzačov bez potrebnej kvalifikácie a následne sa im vo vlastnej réžii snažia doplniť potrebné vzdelanie a zručnosti,“ skonštatoval člen prezídia RÚZ a generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Martin Novotný. Problém je podľa neho čím ďalej vypuklejší.

„Čierna diera chýbajúcich zamestnancov nás môže jedného dňa úplne zlikvidovať,“ doplnil Novotný. Problém je aj starnutie populácie. Ako uviedla manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov spoločnosti Trexima Bratislava Lucia Lednárová Dítětová, situácia je už kritická, čo si vyžaduje prijatie zásadných opatrení na úrovni vlády, regiónov, zamestnávateľov a všetkých aktérov systému celoživotného vzdelávania.

Zhoršovanie ekonomického vývoja

Bez riadneho postupu sa ekonomický vývoj Slovenska bude podľa jej slov zhoršovať a životná úroveň ľudí bude upadať. Čiastočne by situáciu mohlo zmeniť podľa nej intenzívnejšie zamestnávanie seniorov, mladých, či zahraničných pracovníkov, rekvalifikácie zamestnancov, ale aj digitalizácia a automatizácia.

Potrebná je však zmena súčasnej legislatívy. V oblasti podpory zahraničnej migrácie podľa Lelovského ako krajina zlyhávame.

Mobilizácia pracovnej sily

Nevyhnutné je však čím skôr mobilizovať podľa jeho slov všetku pracovnú silu, ktorá je k dispozícii. Podmienky však musia byť motivačné a pružné.

„V bežnej praxi by pri zamestnávaní starších zamestnancov pomohla možnosť znižovania počtu pracovných hodín, či náročnosti úväzkov, a to pri zachovaní ich sociálnych istôt. Ďalším nástrojom do budúcna je aj zdieľanie pracovníkov, kedy jeden človek pracuje pre viacerých zamestnávateľov, čo bude už čoskoro veľmi aktívna a efektívna forma využívania pracovnej sily aj na Slovensku. Je však potrebné zásadne zmodernizovať Zákonník práce,“ dodal Lelovský.