Na poplach bije už aj Európska prokuratúra, podľa Šimečku prebieha na Slovensku pokus o únos štátu

S legislatívnymi zmenami, ktoré navrhuje vláda Roberta Fica (Smer-SD) v oblasti trestného práva, má problém aj Európska prokuratúra. Hlavná európska prokurátorka Laura Codruța Kövesi v liste Európskej komisii varuje pred vládnymi návrhmi na zmeny Trestného poriadku, Zákona o prokuratúre aj Zákona o ochrane oznamovateľov.

„Už aj Európska prokuratúra bije na poplach, návrhy podľa ich slov predstavujú vážne riziko porušenia zásad právneho štátu,“ vyhlásil podpredseda Národnej rady SR a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Záver Európskej prokuratúry je podľa neho pre premiéra Roberta Fica zdrvujúci.

Ohrozenie spravodlivosti

„Konštatuje, že Ficov „promafiánsky” balíček ohrozí schopnosť slovenských orgánov chrániť finančné záujmy EÚ, lebo znižuje odstrašujúci účinok trestného práva. Explicitne hovorí o riziku ohrozenia právneho štátu na Slovensku v kontexte tzv. mechanizmu kondicionality, na základe ktorého boli Maďarsku obmedzené eurofondy,“ konštatuje Šimečka a dodáva, že to je veľmi nebezpečné nielen pre spravodlivosť na Slovensku, ale aj pre náš budúci ekonomický rozvoj.

Ako píše portál zameraný na dianie v Európskej únii euractiv.sk, podľa záverov Európskej prokuratúry predstavujú legislatívne zmeny navrhované slovenskou vládou „vážne riziko porušenia pravidiel právneho štátu podľa článku 4(2)c Nariadenia o podmienenosti európskych platieb“.

Zmeny znížia odhaľovanie podvodov

Navrhované zmeny podľa nej znížia odhaľovanie možných podvodov dotýkajúcich sa finančných záujmov EÚ, narušia existujúce línie spolupráce medzi Európskou prokuratúrou a Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a odrežú Európsku prokuratúru od špecializovaných vyšetrovateľov na NAKA bez adekvátnej náhrady.

Presunú tiež väčšinu prípadov, ktorými sa zaoberá Európska prokuratúra, zo Špecializovaného trestného súdu na nižšie súdy s nedostatočnou expertízou v danej oblasti.

Znamenať to bude de facto amnestiu v podstatnom počte vyšetrovaných prípadov podvodov týkajúcich sa finančných záujmov EÚ. Výsledkom bude podľa Európskej prokuratúry podkopanie schopnosti chrániť finančné záujmy EÚ na Slovensku.

Porušenie povinnosti lojálnej spolupráce

Európska prokuratúra sa vyjadrila aj k spôsobu, akým chce vláda dané zákony novelizovať. Podľa nej môže ísť o porušenie povinnosti lojálnej spolupráce podľa článku 4 (3) Zmluvy o Európskej únii.

„Na špeciálnej prokuratúre sedia prokurátori, s ktorými Európska prokuratúra spolupracuje a ktorí sú kľúčoví pre zabezpečenie spolupráce so slovenskými orgánmi. Plánované zníženie trestov páchateľov ekonomických trestných činov sa bude týkať aj prípadov, ktoré spadajú do kompetencie európskej prokuratúry – korupcie, podvodov s európskymi platbami či príjmami do európskeho rozpočtu (clá, DPH),“ píše euractiv.sk.

Predseda progresívcov poukazuje na to, že Fico s predsedom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim sa bránia, že iba harmonizujú slovenské zákony s európskym právom, stanovisko hlavnej európskej prokurátorky Kövesi však ich lož vyzlieklo donaha.

Ovládnutie Protimonopolného úradu

„Ide o ďalšie varovanie, že na Slovensku prebieha pokus o únos štátu. Vyzývame najmä Petra Pellegriniho, aby okamžite zaradil spiatočku, inak sa do slovenských dejín navždy zapíše ako kolaborant Ficových najhorších skutkov,” hovorí Šimečka.

V pondelok už Progresívne Slovensko upozornilo na list výkonnej podpredsedníčky Európskej komisie Margrethe Vestager, ktorá varovala pred ovládnutím Protimonopolného úradu. Slovensku pre vládou navrhovanú zmenu kompetenčného zákona hrozí žaloba.

Šimečka upozornil na to, že zmena odvolávania šéfa Protimonopolného úradu porušuje súťažné právo Európskej únie. Vláda Roberta Fica podľa neho priamo ohrozuje slovenské záujmy a hrozia nám súdne konania zo strany EÚ.