Kresťanskí demokrati vyzývajú Fica a Pellegriniho, aby zišli z kratšej cesty a odmietajú klamstvá koalície

Kresťanskí demokrati odmietajú neutíchajúce klamstvá koalície na čele s Robertom Ficom (Smer-SD). Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) to uviedlo v reakcii na minulotýždňovú diskusiu v pléne Európskeho parlamentu (EP).

Ako KDH vyhlásilo, bol to sám Fico, ktorý išiel svoj útok na spravodlivosť konzultovať do Bruselu ako prvý, a to s cieľom získať odobrenie.

„Keď neprišlo a Európska komisia (EK) vyjadrila pochybnosť, premiér neváha vinu hádzať na KDH a opozíciu, vrátane klamstva o tom, že podporuje, aby sa Slovensku odobrali eurofondy,“ dodalo KDH.

Očierňovanie a zavádzanie zo strany Fica

Kresťanskí demokrati tiež vyzvali Fica a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD), aby zišli z kratšej cesty a umožnili k téme zmien na prokuratúre štandardnú odbornú diskusiu a riadny legislatívny proces.

„Akokoľvek nesúhlasíme s predloženým vládnym návrhom na zrušenie špeciálnej prokuratúry a osobitne s formou jeho schvaľovania, KDH sa zásadne dištancuje od prenášania tejto vnútropolitickej témy na pôdu EP. Otázky fungovania prokuratúry a nastavenie vhodnej trestnej politiky štátu patria predovšetkým do kompetencie členských štátov, samozrejme rešpektujúc prevzaté záväzky pri ochrane spoločných zdrojov EÚ,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský s tým, že KDH dôrazne odmieta očierňovanie a zavádzanie zo strany Fica.

Ohrozenie čerpania eurofondov

KDH má už od začiatku výhrady k zmene vnútorného usporiadania prokuratúry a zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry. Rovnako hnutie odmieta účelové zmeny, ktoré sa prijímajú v skrátenom legislatívnom konaní bez diskusie. Z toho dôvodu sa hnutie rozhodlo organizovať verejné protesty.

Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) uviedla, že eurofondy nesmú byť nástrojom trestania členských štátov. „Ja osobne, ako aj KDH robíme všetko pre to, aby boli eurofondy efektívne čerpané a rozvíjali naše regióny, mestá a obce. Akékoľvek ohrozenie čerpania európskych zdrojov by v súčasnej situácii viedlo k vážnym sociálno-ekonomickým problémom, ktoré by si odniesli občania, čo je pre nás neprijateľné,“ vysvetlila Lexmann.

Majerský uzavrel, že nič z toho by nemuselo byť dnes na stole v prípade, že by vláda postupovala štandardne a nepresadzovala svoje vízie hrubou silou.