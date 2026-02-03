Moskva podľa Zelenského dáva prednosť teroru pred diplomaciou. Ruské rakety poškodili aj kyjevský pamätník 2. svetovej vojny

Podľa ukrajinského lídra ruské sily v noci zaútočili „viac ako 70 raketami a 450 útočnými dronmi“.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Moskva uprednostňuje útoky pre mierovými rokovaniami, vyhlásil v utorok ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v reakcii na veľké množstvo rakiet a dronov, ktoré ruská armáda v noci odpálila na ukrajinské ciele.

Teror pred diplomaciou

„Využívať najchladnejšie dni zimy na terorizovanie ľudí je pre Rusko dôležitejšie než obrátiť sa k diplomacii,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach. Dodal, že ruské sily zaútočili „viac ako 70 raketami a 450 útočnými dronmi“.

Rusko v utorok nadránom obnovilo údery na energetickú infraštruktúru, čo v Kyjeve pripravilo o kúrenie viac než tisíc obytných budov, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Teploty sa pritom pohybujú okolo mínus 20 stupňov Celzia. Len niekoľko dní predtým Kremeľ prisľúbil, že útoky na energetické zariadenia počas silných mrazov dočasne preruší, ako na to vyzval americký prezidentDonald Trump.

Kyjev. V dôsledku útokov zostalo bez vykurovania viac ako 1 100 domov,“ uviedol minister pre obnovu Oleksij Kuleba. Dodal, že Rusko útočilo na „domovy, teplo a základné životné potreby civilistov“ po celej krajine.

Cynický symbol

Ruské rakety poškodili aj časť kyjevské monumentu Matka vlasť, ikonického pamätníka z éry Sovietskeho zväzu venovaného víťazstvu v druhej svetovej vojne, oznámila v utorok ukrajinská ministerka kultúry Tetiana Berežná.

„Je to symbolické aj cynické: štát‑agresor útočí na miesto, ktoré pripomína boj proti agresii v 20. storočí, a pritom opakuje svoje zločiny v 21. storočí,“ napísala na sociálnych sieťach.

Vojna na Ukrajine

