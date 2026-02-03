Bomby napriek sľubom. Rusko znovu zaútočilo na zamrznutý Kyjev

Rusko v utorok obnovilo masívne útoky na ukrajinskú metropolu Kyjev. Udialo sa tak len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump hovoril o dohode s Vladimirom Putinom na zastavení úderov počas chladného počasia. Nočné bombardovanie zasiahlo energetickú infraštruktúru a zranilo najmenej troch ľudí.
Podľa šéfa kyjevskej vojenskej správy Tymura Tkačenka prišiel útok „v krutom mraze“ a jeho cieľom bolo spôsobiť maximálne škody. Teploty v hlavnom meste klesli až na mínus 17 stupňov Celzia, pričom ešte horšie podmienky hlásili z východoukrajinského Charkova.
Trump: Putin povedal, že týždeň nezaútočí na ukrajinské mestá
Práve tam ruské ostreľovanie zranilo ďalších dvoch ľudí a donútilo úrady odpojiť kúrenie vo viac než 800 domácnostiach, aby sa zabránilo zamrznutiu celej siete. Obyvatelia boli vyzvaní, aby využívali tzv. „nedobytné body“, kde sa môžu zohriať. V Charkove teplota v noci klesla až na mínus 23 stupňov.
Obnovené útoky prichádzajú v čase, keď sa Washington snaží sprostredkovať mierové rokovania. Prvé kolo rozhovorov v Abú Zabí však neprinieslo prelom a druhé kolo má odštartovať v stredu. Prezident Volodymyr Zelenskyj ešte v pondelok hovoril o náznakoch deeskalácie, ktoré mali budovať dôveru. Realita na fronte však vyzerá inak.
Zelenskyj pochválil prerušenie útokov na energetické zariadenia. Prispelo k zvýšeniu dôvery v rokovania o ukončení vojny
Jednou z hlavných prekážok mieru zostáva územie. Moskva trvá na úplnej kontrole Donbasu, čo Kyjev kategoricky odmieta. Ukrajinská strana varuje, že akékoľvek ústupky by len povzbudili ďalšiu ruskú agresiu.
Takmer štyri roky po začiatku invázie Rusko zrýchľuje postup. Podľa analýzy AFP obsadila ruská armáda v januári 481 kilometrov štvorcových ukrajinského územia – takmer dvojnásobok oproti decembru.