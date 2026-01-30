Zelenskyj odmietol rokovania s Putinom v Moskve: Nech príde do Kyjeva, ak sa odváži

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj odmietol pozvánku Kremľa do Moskvy na priame rokovanie s ruským vodcomVladimirom Putinom. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Rokovanie v Rusku
„Môžem ho rovnako pozvať do Kyjeva, nech príde. Otvorene ho pozývam, ak sa odváži,“ povedal v piatok Zelenskyj. Vyjadril sa tak, keď Putinov poradca Jurij Ušakov uviedol, že Moskva je pripravená zaistiť Zelenskému bezpečnosť, ak príde na rokovania do Ruska.
Zelenskyj má prísť do Moskvy, ak chce priame rokovania s Putinom, uviedlo Rusko
„Sme pripravení na stretnutie lídrov v akomkoľvek zmysluplnom formáte,“ konštatoval ukrajinský prezident.
Ukrajinský prezident však odmietol rokovať v Rusku aj v Bielorusku s tým, že Moskva je v tejto vojne agresorom a Minsk jej spojencom. Zelenskyj a Putin sa naposledy osobne stretli v Paríži v decembri 2019 počas rokovaní, ktoré sprostredkovali Francúzsko a Nemecko.
Dvojdňové rokovanie
Ukrajina a Rusko 24. januára ukončili dvojdňové priame mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. Dohodli sa, že 1. februára budú pokračovať v rozhovoroch v Abú Zabí. Zelenskyj však naznačil, že sa rozhovory môžu posunúť na neskôr.
USA vraj ponúkajú Ukrajine bezpečnostné záruky výmenou za Donbas, Biely dom to poprel
„Neviem, kedy bude ďalšie stretnutie,“ povedal prezident a dodal, že termín aj miesto sa môžu zmeniť pre „situáciu okolo USA a Iránu“. V ostatných dňoch sa na Blízkom východe opäť zvýšilo napätie. Americký prezidentDonald Trump údajne znovu zvažuje údery proti Iránu po týždňoch násilného potláčania protivládnych protestov.