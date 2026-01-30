Zelenskyj odmietol rokovania s Putinom v Moskve: Nech príde do Kyjeva, ak sa odváži

Ukrajinský prezident odmietol rokovať v Rusku aj v Bielorusku s tým, že Moskva je v tejto vojne agresorom a Minsk jej spojencom.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: archívne, SITA/AP.
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj odmietol pozvánku Kremľa do Moskvy na priame rokovanie s ruským vodcomVladimirom Putinom. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Rokovanie v Rusku

„Môžem ho rovnako pozvať do Kyjeva, nech príde. Otvorene ho pozývam, ak sa odváži,“ povedal v piatok Zelenskyj. Vyjadril sa tak, keď Putinov poradca Jurij Ušakov uviedol, že Moskva je pripravená zaistiť Zelenskému bezpečnosť, ak príde na rokovania do Ruska.

Sme pripravení na stretnutie lídrov v akomkoľvek zmysluplnom formáte,“ konštatoval ukrajinský prezident.

Ukrajinský prezident však odmietol rokovať v Rusku aj v Bielorusku s tým, že Moskva je v tejto vojne agresorom a Minsk jej spojencom. Zelenskyj a Putin sa naposledy osobne stretli v Paríži v decembri 2019 počas rokovaní, ktoré sprostredkovali Francúzsko a Nemecko.

Dvojdňové rokovanie

Ukrajina a Rusko 24. januára ukončili dvojdňové priame mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. Dohodli sa, že 1. februára budú pokračovať v rozhovoroch v Abú Zabí. Zelenskyj však naznačil, že sa rozhovory môžu posunúť na neskôr.

„Neviem, kedy bude ďalšie stretnutie,“ povedal prezident a dodal, že termín aj miesto sa môžu zmeniť pre „situáciu okolo USA a Iránu“. V ostatných dňoch sa na Blízkom východe opäť zvýšilo napätie. Americký prezidentDonald Trump údajne znovu zvažuje údery proti Iránu po týždňoch násilného potláčania protivládnych protestov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Jurij UšakovVladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Americký prezident Mierové rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Ruský vodca Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk